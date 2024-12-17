Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, что морские животные плавают «хитрым» способом для экономии энергии

PNAS: морские животные плавают в специальных «зонах отдыха» для экономии энергии

close
Norbert Probst/Global Look Press

Ученые из университетов Суонси и Дикина (оба в Австралии) обнаружили, что морские животные — млекопитающие, птицы и рептилии — плавают на одинаковой относительной глубине во время перемещения и не питаются, чтобы экономить энергию. Результаты научной работы опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Команда ученых проводила исследование в шести институтах, расположенных в пяти странах, чтобы изучить глубину плавания морских черепах, пингвинов и китов. Исследования показали, что эти животные предпочитают находиться на глубине около трех тел своих от поверхности — так называемой «сладкой зоне». Такое положение в воде минимизирует образование волн на поверхности и вертикальное пройденное расстояние.

Это открытие позволяет лучше понять, как дикие животные адаптируются к минимизации энергетических затрат во время долгих путешествий. В отличие от полуводных животных, таких как норки, которые часто плавают близко к поверхности, где возникает большое сопротивление из-за волн, морские птицы, млекопитающие и рептилии используют более эффективные методы передвижения при длительных миграциях.

До сих пор было трудно исследовать точные глубины плавания диких животных из-за ограничений в возможностях наблюдения. Новое исследование использовало данные спутникового слежения и видеозаписи с камер, установленных на самих животных. Ученые смогли точно измерить глубины плавания малых пингвинов и головастых морских черепах, а также проанализировать данные о миграциях зеленых черепах, пингвинов и китов.

Результаты показали, что эти животные действительно используют оптимальные глубины, соответствующие предсказаниям физики, чтобы минимизировать усилия при плавании, особенно во время миграций, когда они могут не питаться длительное время.

Ранее была раскрыта загадочная причина массового вымирания слонов в 2020 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами