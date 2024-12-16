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Раскрыта загадочная причина массового вымирания слонов в 2020 году

STE: опасные бактерии стали причиной массовой гибели слонов в 2020 году

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Depositphotos

Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили причину загадочной массовой гибели более 350 африканских слонов в Ботсване в 2020 году. Оказалось, что виновниками трагедии стали токсичные цианобактерии, распространенные в водоемах региона. Работа опубликована в журнале Science of The Total Environment (STE).

Первые мертвые слоны в Ботсване были обнаружены в мае 2020 года, и к июлю число погибших достигло сотен. Причина их гибели долго оставалась неясной: ученые исключили голод, инфекции, сибирскую язву и браконьерство. Однако новое исследование с использованием спутниковых данных показало, что в период массовой гибели в районе дельты Окаванго наблюдалась максимальная за период с 2015 по 2023 год активность цианобактерий. Слоны умирали в течение трех суток после контакта с загрязненной водой.

Цианобактерии особенно активно размножаются в стоячих, мутных и богатых питательными веществами водах, и их токсины становятся причиной гибели животных. Ситуация усугубляется изменением климата, вызывающим повышение температуры и засухи, что усиливает размножение этих микроорганизмов.

«Наши результаты показывают, как изменения климата влияют на качество и количество воды, что приводит к катастрофическим последствиям для животных», — заявил профессор Давиде Ломео, руководитель исследования.

В последние годы участились случаи массовой гибели животных по всему миру: от птиц в Калифорнии до обезьян в Мексике. Ученые предупреждают, что глобальное потепление и деятельность человека продолжают угрожать биоразнообразию и экосистемам планеты.

Ранее ученые выяснили, как пингвины помогут изобрести средство от отравления ртутью.

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