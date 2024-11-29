Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина нашел в парке кусочек древнего метеорита

PRSV: мужчина несколько лет хранил редкий метеорит в надежде, что это золото

close
Wits University

В 2015 году житель Австралии Дэвид Холл обнаружил «золотой самородок» во время поиска металлов с детектором в районе Мэрисборо неподалеку от Мельбурна. «Золото» оказалось редким метеоритом возрастом 4,6 миллиарда лет. Результатами исследования находки ученые поделились в журнале Proceedings of the Royal Society of Victoria (PRSV).

Метеориты — природные «машины времени», они могут рассказать о ранней истории Солнечной системы, включая процессы формирования планет, а также помогают изучить ее возраст, строение и эволюцию. Некоторые метеориты содержат элементы, предшествующие формированию нашей системы, а также органические молекулы, которые могли лежать в основе возникновения жизни.

Геолог из Музея Мельбурна Дермот Генри отметил необычную форму камня: поверхность имеет скульптурные углубления, характерные для объектов, проходящих через земную атмосферу.

Метеорит, названный Мэрисборо в честь места находки, весит 17 килограммов.

«Если бы вы нашли такой камень, его вес вас бы сильно удивил», — сообщил Генри.

Исследователи выяснили, что он состоит в основном из железа и относится к типу обыкновенных хондритов.Мэрисборо стал лишь 17-м метеоритом, зарегистрированным в штате Виктория, и вторым по величине в регионе.

По словам ученых, камень, скорее всего, прибыл из астероидного пояса между Марсом и Юпитером после столкновения астероидов. Радиоуглеродный анализ показал, что он мог приземлиться на Землю от 100 до тысячи лет назад.

Исследователи считают находку более ценной, чем золото, из-за ее научной значимости и редкости.

Ранее в Кении нашли следы сосуществования разных видов предков человека.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами