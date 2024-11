Мужчина нашел в парке кусочек древнего метеорита

В 2015 году житель Австралии Дэвид Холл обнаружил «золотой самородок» во время поиска металлов с детектором в районе Мэрисборо неподалеку от Мельбурна. «Золото» оказалось редким метеоритом возрастом 4,6 миллиарда лет. Результатами исследования находки ученые поделились в журнале Proceedings of the Royal Society of Victoria (PRSV).

Метеориты — природные «машины времени», они могут рассказать о ранней истории Солнечной системы, включая процессы формирования планет, а также помогают изучить ее возраст, строение и эволюцию. Некоторые метеориты содержат элементы, предшествующие формированию нашей системы, а также органические молекулы, которые могли лежать в основе возникновения жизни.

Геолог из Музея Мельбурна Дермот Генри отметил необычную форму камня: поверхность имеет скульптурные углубления, характерные для объектов, проходящих через земную атмосферу.

Метеорит, названный Мэрисборо в честь места находки, весит 17 килограммов.

«Если бы вы нашли такой камень, его вес вас бы сильно удивил», — сообщил Генри.

Исследователи выяснили, что он состоит в основном из железа и относится к типу обыкновенных хондритов.Мэрисборо стал лишь 17-м метеоритом, зарегистрированным в штате Виктория, и вторым по величине в регионе.

По словам ученых, камень, скорее всего, прибыл из астероидного пояса между Марсом и Юпитером после столкновения астероидов. Радиоуглеродный анализ показал, что он мог приземлиться на Землю от 100 до тысячи лет назад.

Исследователи считают находку более ценной, чем золото, из-за ее научной значимости и редкости.

