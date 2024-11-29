В Кении нашли следы сосуществования разных видов предков человека

Антропологи из США и Европы обнаружили отпечатки ступней ног парантропов и прямоходящих людей, одновременно населявших берега озера Туркана в Кении. Об этом сообщили в пресс-службе американского Университета Ратгерса.

«Найденные нами следы присутствовали в одних и тех же слоях отложений, которые возникли в одно и то же время и в одном и том же месте. Это говорит о том, что оставившие их индивиды совместно обитали на данном берегу озера», — сказал профессор Университета Ратгерса Крейг Фейбель.

По оценке антропологов, парантропы и прямоходящие люди населяли местность примерно 1,5 миллиона лет назад. Два набора отпечатков ног обнаружили на северо-восточном берегу водоема. Находку отправили на анализ, который подтвердил, что следы были оставлены одновременно.

Как отметили ученые, данная находка ставит под сомнение гипотезу немецкого эволюционного биолога Эрнста Майера. Согласно его теории, два способных к прямохождению вида гоминин не могли сосуществовать.

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