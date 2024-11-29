Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кении нашли следы сосуществования разных видов предков человека

В Кении обнаружили следы сосуществования парантропов и прямоходящих людей

close
Depositphotos

Антропологи из США и Европы обнаружили отпечатки ступней ног парантропов и прямоходящих людей, одновременно населявших берега озера Туркана в Кении. Об этом сообщили в пресс-службе американского Университета Ратгерса.

«Найденные нами следы присутствовали в одних и тех же слоях отложений, которые возникли в одно и то же время и в одном и том же месте. Это говорит о том, что оставившие их индивиды совместно обитали на данном берегу озера», — сказал профессор Университета Ратгерса Крейг Фейбель.

По оценке антропологов, парантропы и прямоходящие люди населяли местность примерно 1,5 миллиона лет назад. Два набора отпечатков ног обнаружили на северо-восточном берегу водоема. Находку отправили на анализ, который подтвердил, что следы были оставлены одновременно.

Как отметили ученые, данная находка ставит под сомнение гипотезу немецкого эволюционного биолога Эрнста Майера. Согласно его теории, два способных к прямохождению вида гоминин не могли сосуществовать.

В октябре немецкие ученые из Тюбингенского университета выяснили, что некоторые виды австралопитеков могли использовать орудия. На это указывает анатомия их рук, близкая к строению рук современных людей.

Ранее ученые выяснили, как предки человека перестали пресмыкаться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами