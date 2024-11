Ученые узнали, откуда берется самая токсичная форма ртути

Американские ученые Мичиганского университета и Ок-Риджской национальной лаборатории обнаружили молекулу, отвечающую за отравляющее действие метилртути. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ртуть чрезвычайно ядовита в чистом виде, но может стать еще опаснее при превращении в метилртуть. Это соединение способно вызвать тяжелые неврологические нарушения у эмбриона при концентрации в несколько миллиардных грамма. Метилртуть накапливается в морепродуктах, которые остаются основным источником отравления этим веществом.

Ученым было известно о существовании белковой системы под названием HgcAB, которая присутствует в микробах и преобразует ртуть в метилртуть. Однако эта структура оказалось чрезвычайно «капризной»: любое воздействие кислорода и света дезактивировало HgcAB. Оставалось неясным, что позволяет токсину появляться в наблюдаемых количествах.

В новом исследовании команда выявила молекулу под названием S-аденозил-L-метионин (SAM), отвечающую за метилирование ртути и придание ей дополнительной токсичности.

В то время как предыдущие исследования предполагали, что рассматриваемая метильная группа исходит от метилтетрагидрофолата, распространенного донора метила в клеточных реакциях, новое эксперименты обнаружили, что вместо этого она была предоставлена ​​SAM.

Ученые заявили, что полученные результаты, которые сужают круг основных участников производства метилртути, могут помочь в разработке стратегий восстановления окружающей среды. Например, создание молекул-аналогов SAM теоретически способно предотвратить образование токсина.

