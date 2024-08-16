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Ученые предупредили об опасности «гигантской ртутной бомбы» в Арктике

ERL: залежи ртути в арктической мерзлоте угрожают здоровью 5 млн человек

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Remigiusz Gora/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Калифорнии оценили запасы ртути в арктической мерзлоте. По их словам, количество хранящего в ней токсичного металла превышает его содержание в остальных почвах, океанах, атмосфере и биосфере Земли вместе взятых. Исследование опубликовано в научном журнале Environmental Research Letters (ERL).

Поскольку Арктика нагревается из-за изменения климата, причем этот процесс происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру, ртуть, которая тысячелетиями хранилась в вечной мерзлоте, вымывается реками и попадает в окружающую среду.

Согласно оценкам, токсин представляет угрозу как окружающей среде, так и здоровью 5 млн человек, проживающих в арктической зоне. Из них более 3 млн из которых живет в районах, где, как ожидается, к 2050 году вечная мерзлота полностью исчезнет.

Команда проанализировала пробы грунта, взятые из трехметрового слоя вечной мерзлоты в двух районах Аляски. Они обнаружили, что уровни ртути в отложениях соответствуют более высоким оценкам, полученным в ходе предыдущих исследований. Это подтверждает, что образцы служат надежным показателем содержания ртути и позволяют глубже понять скрытые опасности вечной мерзлоты.

Исследователи рассчитывают, что разработанные ими оценки помогут точнее оценить масштабы арктической «ртутной бомбы», а затем найти способ нейтрализовать ее.

Ранее ученые выяснили, что изменение климата усиливает загрязнение окружающей среды ртутью.

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