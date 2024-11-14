Ученые рассказали, какое заболевание предвещает физическая слабость

Ученые из Университета Квинсленда обнаружили, что физическая слабость может указывать на развитие деменции за несколько лет до диагностики заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Neurology.

К таким выводам ученые пришли в результате мета-анализа нескольких крупных ранее опубликованных научных работ. В каждом исследовании участвовали пожилые люди старше 60 лет, у которых не было когнитивных нарушений на исходном уровне.

Для оценки слабости использовался индекс дряхлости (Frailty Index), который учитывает дефициты в различных физиологических системах организма. В исследование были включены только участники, для которых были доступны полные данные о слабости, включая как минимум 30 различных дефицитов.

Результаты показали, что физическая слабость значительно усиливается за несколько лет до появления первых признаков деменции. Сила симптомов возрастает в течение четырех-девяти лет до диагностики заболевания.

Исследование также выявило, что как у мужчин, так и у женщин более высокий базовый уровень слабости связан с повышенным риском деменции. Причем каждый дополнительный дефицит в здоровье, отмеченный в индексе слабости, увеличивал вероятность развития деменции в будущем. Эта связь сохранялась, даже после учета демографических данных участников.

Также ученые выяснили, что у женщин в среднем показатели слабости за годы до появления когнитивных проблем были выше, чем у мужчин.

Ранее был назван новый фактор развития деменции.