Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван новый фактор развития деменции

AHA: колебания уровня холестерина повышают риск развития деменции

close
Shutterstock

Международная группа ученых установила, что между колебаниями уровня холестерина в организме и деменцией есть связь. Об этом сообщается на сайте Американской ассоциации изучения сердца (AHA).

К таким выводам ученые пришли в результате исследования, в котором приняли участие почти 10 тысяч пожилых жителей Австралии и США. Все участники исследования были в возрасте 70 лет и старше на момент начала наблюдений.

В течение шести лет ученые изучали влияние применения аспирина и препаратов, снижающих уровень холестерина, на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и патологий головного мозга. Результаты показали, что у пожилых людей вероятность развития деменции возрастала на 60%, если уровень холестерина в их крови подвергался значительным колебаниям.

Одно из возможных объяснений этого явления заключается в том, что резкие изменения уровня холестерина могут вызывать нестабильность атеросклеротических бляшек, содержащих это вещество. Как пояснила Чжоу Чжэнь, ведущий автор исследования и научный сотрудник Университета Монаша (Австралия), это может привести к их росту и разрушению, а также потенциальному нарушению кровообращения в мозге и снижению его функции.

Ранее была названа деменция, которая может развиться в молодом возрасте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами