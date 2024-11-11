Назван новый фактор развития деменции

Международная группа ученых установила, что между колебаниями уровня холестерина в организме и деменцией есть связь. Об этом сообщается на сайте Американской ассоциации изучения сердца (AHA).

К таким выводам ученые пришли в результате исследования, в котором приняли участие почти 10 тысяч пожилых жителей Австралии и США. Все участники исследования были в возрасте 70 лет и старше на момент начала наблюдений.

В течение шести лет ученые изучали влияние применения аспирина и препаратов, снижающих уровень холестерина, на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и патологий головного мозга. Результаты показали, что у пожилых людей вероятность развития деменции возрастала на 60%, если уровень холестерина в их крови подвергался значительным колебаниям.

Одно из возможных объяснений этого явления заключается в том, что резкие изменения уровня холестерина могут вызывать нестабильность атеросклеротических бляшек, содержащих это вещество. Как пояснила Чжоу Чжэнь, ведущий автор исследования и научный сотрудник Университета Монаша (Австралия), это может привести к их росту и разрушению, а также потенциальному нарушению кровообращения в мозге и снижению его функции.

Ранее была названа деменция, которая может развиться в молодом возрасте.