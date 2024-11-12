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Ученые объяснили нейронную связь между переутомлением и агрессией

PNAS: напряженная работа мозга истощает области, отвечающие за самоконтроль

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Depositphotos

Итальянские ученые из Технологической школы передовых исследований Лукки выяснили, что длительное умственное переутомление может истощить области мозга, отвечающие за способность человека к самоконтролю, и стать причиной агрессивного поведения. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

В ходе экспериментов специалисты выявили феномен, называемый «локальным сном». Он происходит, когда некоторые участки мозга у бодрствующего человека начинают показывать типичную для сна нейронную активность в виде дельта-волн.

Чтобы проверить гипотезу, команда подвергла тестовую группу людей интенсивным умственным нагрузкам продолжительностью в один час.

По сравнению с контрольной командой, выполнявшей те же задания без перенапряжения, участники стали вдвое агрессивнее по отношению друг к другу.

«Наше исследование показывает, что умственное утомление оказывает измеримое влияние на поведение и что, когда наступает определенная степень утомления, люди с большей вероятностью ведут себя враждебно», — отметили авторы научной работы.

По словам ученых, результаты дают научную основу известной поговорке «утро вечера мудренее», поскольку метаболическое истощение в определенных областях мозга действительно сказывается на качестве принятия решений и заставляет человека делать выбор, который противоречит его собственным интересам.

Ранее исследователи нашли связь между применением антибиотиков и агрессией.

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