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Найдена связь между прменением антибиотиков и агрессией

ВВI: воздействие антибиотиков в раннем возрасте усиливает агрессию у мышей

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Depositphotos

Ученые из Университета имени Бар-Илана (Израиль) установили, что нарушение микробиома из-за использования антибиотиков в критические периоды развития у мышей может привести к стойкому агрессивному поведению в дальнейшей жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity (ВВI).

Антибиотики — это особые вещества биологического происхождения, способные подавлять рост вирусов, микробов и микроорганизмов или полностью уничтожать их. Они часто используются для лечения бактериальных инфекций. Некоторые исследования показали, что антибиотики могут представлять опасность для здоровья. Чтобы определить механизмы потенциального вредного воздействия, ученые провели эксперимент на «очеловеченных» мышах, которым вживили кишечные бактерии человека.

На первом этапе группу мышат подвергли воздействию антибиотика. После этого образцы кишечного микробиома пересадили взрослым особям. Результатом стало заметное усиление агрессивного поведения.

Ученые обнаружили, что между снижением разнообразия кишечных бактерий, вызванным применением антибиотиков в критические периоды развития, и повышенной агрессией существовала прямая связь. Кроме того, в мозге мышей с «неправильным» микробиомом наблюдались значительные изменения в метаболитах и экспрессии генов, связанных с агрессией.

Результаты этого исследования показывают, что ось кишечник-мозг играет решающую роль в поведенческих изменениях. По словам ученых, их работа открывает новые возможности для понимания того, как медицинские вмешательства в раннем возрасте могут влиять психику и в долгосрочной перспективе.

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