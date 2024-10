Ученые создали губку для добычи золота из электрохлама

Международная группа ученых из Сингапура, Великобритании и Китая разработала типа губки из оксида графена и природного биополимера хитозана, который можно использовать для получения золота из старой электроники. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Отходы электронного оборудования содержат значительное количество золота, серебра и других ценных металлов. Однако их извлечение остается сложным процессом, требующим использования токсичных химикатов.

В новом исследовании команда выбрала безопасные материалы, которые ранее уже использовались для выделения золота. Графен способен поглощать ионы, а входящий в состав панцирей ракообразных хитозан служит восстановителем для преобразования ионов золота в твердую форму.

Ученые превратили оксид графена и хитозан в композит, дав хитозану самоорганизоваться на двумерных графеновых хлопьях. Процесс привел к образованию участков на материале, которые могли связываться с ионами золота. После того как ионы золота поглощаются графеном, хитозан преобразует их в твердое золотое состояние.

Команда протестировала свою губку, используя настоящие электронные отходы, предоставленные компанией по переработке.

По словам исследователей, губка собрала примерно в 10 раз больше золота, чем любой другой известный способ извлечения.

Ранее ученые научились добывать кобальт и литий из отходов электроники с помощью микробов.