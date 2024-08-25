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Ученые научились извлекать редкие металлы из старых батарей с помощью микробов

The Guardian: бактерии перерабатывают отходы электроники в кобальт и литий

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«Макдоналдс»

Шотландские ученые из Эдинбургского университета создали метод получения редких элементов из старых аккумуляторов и неисправного электронного оборудования с помощью бактерий. Об этом сообщает газета The Guardian.

Команда использовала процесс детоксикации микробов, в ходе которого они захватывают атомы металлов, а затем выбрасывают их в виде наночастиц. Этот процесс позволяет микроорганизмам избегать отравления токсичными веществами.

В ходе эксперимента исследователи растворили старые аккумуляторы, а затем использовали различные штаммы бактерий. Таким образом им удалось выделить из раствора марганец, никель-кобальт и литий, применяя различные бактериальные штаммы.

Следующим шагом станет проверка, смогут ли добытые с помощью микробной переработки металлы использоваться в качестве компонентов в новых батареях и другой электронике.

Также ученые планируют испытать генетически модифицированные версии бактерий, способные давать больше металлов. Также необходимо обеспечить выход чистых элементов, поскольку сегодня микроорганизмы не способны извлекать кобальт и никель по отдельности.

Ранее исследователи нашли способ заменить токсичный свинец на безвредную керамику в электронных устройствах.

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