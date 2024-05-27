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В Узбекистане откроются филиалы российских вузов

Узбекистане откроются филиалы МГТУ имени Баумана и академии внешней торговли

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Узбекистане собираются открыть филиалы Московского Государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана, а также Всероссийской академии внешней торговли. Об этом сообщила пресс-служба лидера государства Шавката Мирзиёева, передает ТАСС.

«Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области образования и подготовки инженерных кадров. Достигнуты договоренности об открытии в Узбекистане филиалов Московского технического университета имени Баумана и Всероссийской академии внешней торговли», — следует из сообщения.

До этого президент России Владимир Путин в ходе встречи с Мирзиёевым заявил, что темпы развития экономических связей России и Узбекистана впечатляют и имеют хорошие перспективы.

Российский президент отметил, что товарооборот между РФ и Узбекистаном вырос примерно на 30% за 2023 год. Также Путин заявил, что форум регионов РФ и Узбекистана является важным направлением сотрудничества и России будет стараться его поддерживать.

Путин 27 мая проводит переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

Ранее Путин заявил, что Россия может работать с любым президентом США.

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