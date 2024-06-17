Помощник Путина оценил итоги саммита по Украине

Саммит по Украине в Швейцарии не внес никакого значительного вклада в продвижение к мирному урегулированию, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Его слова передает РИА Новости.

«Стоит отметить, что более четко обозначилось признание, и даже среди «западников», что без участия России решить украинскую проблему невозможно», — добавил Ушаков.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что в целом результативность встречи в Швейцарии стремится к нулю. Представитель Кремля обратил внимание, что для тех, кто открыт к конструктивному взаимодействию, мирные предложения по урегулированию на Украине остаются на повестке дня, а Путин продолжает оставаться открытым для диалога.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил отказ Армении подписать коммюнике после саммита по Украине.