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В НАТО назвали основную статью военных расходов Европы

Столтенберг: две трети военных расходов Европы идут в США на военные заказы

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Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что порядка двух третей военных расходов европейских членов альянса идут на новые заказы США, их объем за два года составил 140 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня более 20 стран НАТО тратят более 2% на оборону. И большая часть этих денег идет в США. За последние два года две трети этих средств пошли на военные заказы в США, их объем составил около $140 млрд», — заявил Столтенберг.

До этого Столтенберг заявил, что страны — члены Организации Североатлантического договора (НАТО) начали консультации по вопросу необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Также Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в ночь на 17 июня заявил о росте в мире количества ядерных боеголовок, находящихся в состоянии боеготовности.

13 июня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что растет роль ядерного оружия в военном планировании НАТО. По его словам, ведутся разговоры о его размещении в других европейских странах.

Ранее в Италии заявили о недопустимости использования ядерного оружия на Украине.

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