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В Кремле рассказали о программе визита Путина в КНДР

Ушаков: по итогам визита в Пхеньян Путин и Ким Чен Ын выступят перед СМИ

Помощник президента России Юрий Ушаков раскрыл подробности программы государственного визита Владимира Путина в КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, российский лидер прилетит в Пхеньян поздно вечером. Программа госвизита начнется на следующий день.

В полдень 19 июня предусмотрена церемония официальной встречи — с исполнением гимнов и прохождением почетного караула. Затем в резиденции северокорейского лидера пройдут переговоры РФ и КНДР. Кроме того, Путин и Ким Чен Ын в течение продолжительного времени пообщаются один на один.

На середину дня намечена церемония подписания совместных документов, а по итогам переговоров российский и северокорейский лидеры выступят с заявлением перед СМИ.

Далее запланирован целый ряд мероприятий, в числе которых возложение венка к монументу «Освобождение» и посещение торжественного концерта в спортивном комплексе. В конце визита Путин и Ким Чен Ын посетят храм Живоначальной Троицы.

До этого директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что готовящийся визит Путина в Северную Корею принесет хорошие результаты. По его словам, поездка главы государства в Пхеньян хорошо подготовлена.

Ранее западным странам рекомендовали не мешать РФ дружить с КНДР.

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