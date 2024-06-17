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Синоптик рассказала о редких тропических ночах в Москве

Синоптик Позднякова: в Москве наблюдаются редкие для июня тропические ночи

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Тихонова Пелагия/Агентство «Москва»

В Москве фиксируют редкие для июня тропические ночи. Об этом заявила в своем Telegram-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Специалист объяснила, что это довольно редкое явление для столицы в это время и обычно его можно встретить раз в семь-восемь лет.

В ближайшую ночь синоптики ждут температуру от +17-19℃. При этом обычно в это время в Москве фиксируют не выше +11,5℃.

Позднякова отметила, что прошедшая ночь в Москве выдалась очень теплой и ни один датчик не зафиксировал температуру ниже +16,6℃.

До этого столичный Комплекс городского хозяйства предупредил, что в Москве в ближайшие часы и до конца дня сохранятся неблагоприятные погодные условия. Жителей и гостей столицы посоветовали быть предельно внимательными на улице. Их также призвали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В мэрии также рекомендовали пешеходам не укрываться около торговых палаток и павильонов, автобусных остановок и навесов.

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