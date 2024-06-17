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Украинский FPV-дрон атаковал «КамАЗ» и два комбайна под Белгородом

Гладков: дрон ВСУ атаковал «КамАЗ» и два комбайна в белгородском селе Головчино

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Два комбайна и «КамАЗ» в районе села Головчино в Белгородской области подверглись атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«КамАЗ» и два комбайна в районе села Головчино Грайворонского городского округа подверглись атаке ВСУ», — отметил глава региона.

Он уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали FPV-дрон. Гладков обратил внимание, что по предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. По словам Гладкова, в результате взрыва у трех машин повреждены стекла, у одного комбайна посечен радиатор, у второго — кабина. На месте происшествия начали работу сотрудники экстренных служб.

До этого губернатор Белгородской области сообщил, что трое мирных жителей пострадали при обстреле села села Гора-Подол Грайворонского городского округа.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.

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