Пермяк получил 12,5 года колонии за попытку изнасилования девушки-подростка

В Перми пьяный 28-летний мужчина попытался изнасиловать девушку-подростка и получил 12,5 года колонии. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, следствие и суд установили, что 17 декабря 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел рядом с домом на улице Карпинского незнакомую 17-летнюю девушку. Он стал угрожать несовершеннолетней с целью совершения в ее отношении преступления против половой неприкосновенности, однако ей удалось сбежать.

Суд признал мужчину виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней и совершение в ее отношении иных действий сексуального характера. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок в 12,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1,5 года.

Ранее россиянина приговорили к 17 годам колонии за изнасилование двух школьниц.