Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пермяк получил 12,5 года колонии за попытку изнасилования девушки-подростка

В Перми мужчина получил 12,5 года колонии за попытку изнасилования подростка

close
100%
Depositphotos

В Перми пьяный 28-летний мужчина попытался изнасиловать девушку-подростка и получил 12,5 года колонии. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, следствие и суд установили, что 17 декабря 2023 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел рядом с домом на улице Карпинского незнакомую 17-летнюю девушку. Он стал угрожать несовершеннолетней с целью совершения в ее отношении преступления против половой неприкосновенности, однако ей удалось сбежать.

Суд признал мужчину виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней и совершение в ее отношении иных действий сексуального характера. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок в 12,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и ограничением свободы на 1,5 года.

Ранее россиянина приговорили к 17 годам колонии за изнасилование двух школьниц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами