«Хотели запретить флаг России, получайте Путина»: Колосков о матче Украины

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил акцию фанатов сборной Румынии, которые на поединок чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Украины вывесили флаг Донецкой народной республики и скандировали фамилию президента Российской Федерации Владимира Путина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Раз они запретили флаги, то, пожалуйста, вот вам Путин за это. Хорошо, молодцы», — сказал Колосков.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене, завершилась со счетом 3:0 в пользу румынских футболистов. Счет в матче открыл Николае Станчу на 29-й минуте, его ассистентом выступил Деннис Ман. На 53-й минуте отличился Рэзван Марин, а финальный счет в поединке установил Денис Дрэгуш через четыре минуты, голевую передачу ему отдал Ман.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций инициировал запрет российских флагов на матчах сборной Украины на проходящем в Германии чемпионате Европы. Стюарды и сотрудники службы безопасности стадиона «Альянц Арена», где проходит в минуты написания новости первая игра украинской сборной на Евро-2024, были проинструктированы на данную тему и должны изымать национальные российские атрибуты на входе, чтобы избежать провокаций.

Ранее фанаты сборной Сербии скандировали имя Путина перед матчем Евро-2024.