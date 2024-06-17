Школьник «заминировал» московский ТЦ после угроз в отношении его матери

Российского школьника подозревают в том, что он «заминировал» один из московских торговых центров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ТЦ «Метрополис». Неизвестный обратился в экстренные службы и рассказал о том, что взорвет здание, на эвакуацию у посетителей и работников якобы было всего 40 минут.

«Силовики отследили звонок и выяснили, что в Москву звонил семиклассник из Заполярного», – сообщается в публикации.

По словам самого семиклассника, этот поступок он совершил после разговора с неизвестным. Во время общения он поссорился со знакомым в интернете, после чего в социальных сетях с ним связался неизвестный и прислал личные данные матери. Человек пригрозил семикласснику распространением данных родительницы, если тот не позвонит в ТЦ и не сообщит о взрывоопасном устройстве. Молодой человек выполнил задание неизвестного.

После задержания с юношей провели беседу.

Ранее подросток из Воронежа «заминировал» более сотни ТЦ в Петербурге.