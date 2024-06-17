Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Школьник «заминировал» московский ТЦ после угроз в отношении его матери

Baza: в Москве школьник «заминировал» ТЦ, чтобы сохранить данные матери

close
100%
Shutterstock

Российского школьника подозревают в том, что он «заминировал» один из московских торговых центров. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в ТЦ «Метрополис». Неизвестный обратился в экстренные службы и рассказал о том, что взорвет здание, на эвакуацию у посетителей и работников якобы было всего 40 минут.

«Силовики отследили звонок и выяснили, что в Москву звонил семиклассник из Заполярного», – сообщается в публикации.

По словам самого семиклассника, этот поступок он совершил после разговора с неизвестным. Во время общения он поссорился со знакомым в интернете, после чего в социальных сетях с ним связался неизвестный и прислал личные данные матери. Человек пригрозил семикласснику распространением данных родительницы, если тот не позвонит в ТЦ и не сообщит о взрывоопасном устройстве. Молодой человек выполнил задание неизвестного.

После задержания с юношей провели беседу.

Ранее подросток из Воронежа «заминировал» более сотни ТЦ в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами