Киркоров заявил, что «заколебался» ездить по гастролям

Певец Филипп Киркоров сообщил в беседе с mk.ru, что не намерен гастролировать этим летом.

Киркоров отметил, что не стоит ждать от него выступлений в курортных городах летом 2024 года. Артист объяснил, что в это время будет сниматься в полнометражном фильме. Певец примет участие в комедийном проекте с юмористом Денисом Дороховым.

Киркоров также добавил, что устал путешествовать по городам с концертами.

«Заколебался ездить по гастролям. Уже полтора года не езжу», — отметил исполнитель.

8 июня стало известно, что певица Любовь Успенская подала иск в суд на Киркорова. К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской. Певица требовала от артиста 10 млн рублей моральной компенсации.

14 июня Басманный районный суд Москвы вернул Успенской иск, который певица подала против Киркорова. Адвокат певицы Елена Сенина сообщила, что иск передали в другой суд — по месту жительства Киркорова.

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