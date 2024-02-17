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Ученые рассказали, почему не стоит выбрасывать в космос тела усопших

Livescience: останки человека в космосе опасны для кораблей и других миров

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С развитием отрасли космических путешествий возрастает вероятность ситуаций, при которых кто-то из участников миссии может уйти из жизни на борту корабля. Ученые из научно-исследовательского института космического здоровья при колледже Бейлора в США выяснили, что произойдет с телом человека при отправке в безвоздушное пространство, и почему таких ситуаций нужно по возможности избегать. Исследование опубликовано на портале Livescience.

На сегодня аварии в космосе унесли 21 жизнь, однако в каждом из таких инцидентов не выживал никто из экипажа. Поэтому у космических команд пока не возникало необходимости решать, что делать в ситуации трагической потери одного из товарищей.

По словам доктора Джимми Ву, если такой сценарий произойдет, космонавтам понадобится принять решение о выпуске тела в космос из-за риска заражения остальных членов миссии.
В холодном космическом вакууме все жидкости на верхних покровах немедленно превратятся в газ, а сохранившаяся в организме вода замерзнет при температуре -270°C, что приведет к мумификации.

В дальнейшем тело, скорее всего, будет постепенно разрушаться под действием космического излучения.

Доктор Ву отметил, что отправка покойного в космос должна быть крайней мерой. Помимо этической стороны вопроса, останки могут врезаться в другой космический корабль или спутник, нанеся ему серьезные повреждения. А попадание усопшего на поверхность планеты, луны или астероида вызовет биологическое загрязнение этого небесного тела.

Наиболее безопасный сценарий предполагает сгорание тела в атмосфере Земли, где оно исчезнет без следа.

Ученые отметили, что сегодня у NASA есть специальные мешки, способные сохранять тело до 72 часов, чего достаточно для организации возвращения с Международной космической станции.

Но в случае полета на Марс путь в одну сторону займет семь месяцев, поэтому экипажам придется искать другие варианты.

Ранее астрономы выяснили, что на орбите Земли время от времени появляются мини-луны.

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