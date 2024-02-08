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Зоологи нашли современное животное с зубами как у хищных динозавров

PLOS One: зубы комодского варана почти не отличаются от зубов динозавров-теропд

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Shutterstock/FOTODOM

Канадские зоологи из зоопарка Торонто обнаружили удивительное сходство между зубами комодских варанов и зубами тероподов — семейства хищных динозавров мезазойской эры, к которому, в том числе относился знаменитый тираннозавр. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

Комодский варан или комодский дракон — крупнейший из ныне существующих ящеров на земле. Длина тела животного достигает четырех метров, а вес доходит до 130 килограммов. Комодские вараны успешно охотятся на лошадей, быков и даже буйволов.

Ученые собрали выпавшие зубы варанов и сравнили их с окаменелостями из Королевского музея Онтарио. Команда исследовала зубные ряды и челюсти с помощью гистологического анализа и компьютерной томографии. Анализ показал, что драконы комодо буквально унаследовали зубы своих грозных предков — сильно загнутые, с зазубренными режущими краями и ядрами из дентина (прочной зубной ткани).

Еще одной общей чертой между мезозойскими хищниками и варанами оказалась их способность менять зубы на протяжении всей жизни. Комодские драконы способны обновлять каждый из своих зубов до пяти раз.

«Мы были очень воодушевлены этим открытием, потому что оно делает драконов Комодо идеальным живым модельным организмом для изучения истории жизни и стратегий питания вымерших динозавров-теропод», — отметила ведущий автор исследования, доктор Теа Махо.

Ранее палеонтологи выяснили, что у тираннозавров были губы.

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