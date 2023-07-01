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На каменных орудиях доисторических филиппинцев обнаружили следы рубки бамбука

На Филиппинах обнаружили древнейшие следы обработки растений возрастом 39 000 лет

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Carole Cheval - Art'chéograph, Xhauflair & Averion

Археологи смогли обнаружить следы обработки растений на каменных орудиях доисторических филиппинцев. Об этом сообщает Публичная научная библиотека.

Древние люди широко использовали растительные материалы для создания текстиля и веревок. Однако материалы на растительной основе, такие как корзины и веревки, редко сохраняются в земле, особенно в тропиках, поэтому археологам не удается исследовать доисторические практики обращения с растительным материалом. В Юго-Восточной Азии самым старым артефактам из растительных волокон около 8000 лет.

Теперь Гермин Хауфлер и его коллеги обнаружили косвенные доказательства использования растительного материала в пещере Табон на Палаване (Филиппины). Возраст обнаруженных каменных орудий составляет 39 000 лет. На этих инструментах видны микроскопические повреждения, накопленные за время использования. Современные филлипинские туземцы используют аналогичные инструменты, чтобы срезать растения, такие как бамбук и пальмы, превращая жесткие стебли в гибкие волокна для связывания или плетения. Современные орудия были обследованы с помощью микроскопов, и выяснилось, что эта деятельность оставляет характерный узор микроскопических повреждений. Этот же узор был обнаружен на трех каменных артефактах из пещеры Табон.

Это одно из старейших свидетельств использования волокон в Юго-Восточной Азии. Кроме того, исследование демонстрирует метод косвенного анализа археологического материала.

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