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Британские инженеры создали первый трактор, работающий на коровьем навозе

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CNH Industrial

Первый трактор, работающий на полученном из коровьего навоза сжиженном метане, разработали специалисты британской сельскохозяйственной компании CNH Industrial в партнерстве с компанией Bennamann, специализирующейся на производстве метановых энергетических продуктов. Об этом сообщается в пресс-релизе CNH Industrial.

Криогенный бак, установленный на тракторе, удерживает метан в жидкой форме при температуре -162 С. По словам создателей, мощность трактора составляет 270 лошадиных сил, а его производительность — такая же, как у дизельных тракторов. Кроме того, трактор можно дозаправлять прямо в поле, что экономит время в сезон активных сельскохозяйственных работ.

Испытания трактора прошли на ферме в графстре Корнуолл. Для производства метана использовались отходы более чем ста коров. За год испытаний объем выбросов углекислого газа на ферме сократился с 2500 до 500 метрических тонн.

Новый подход повышает автономность и устойчивость сельского хозяйства, отмечают разработчики. Они рассчитывают, что широкое внедрение технологии поможет активно бороться с выбросами углекислого газа в мировом масштабе.

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