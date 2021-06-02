Попова: Россия сможет создавать вакцины за 4 месяца за счет генетических технологий

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России смогут создавать вакцины за 4 месяца за счет генетических технологий. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, в случае эпидемиологических рисков массовое тестирование любой инфекции будет достигаться за счет созданных резервных мощностей мобильных лабораторий.

«На основе современных генетических технологий будут разработаны инструменты, которые позволят создавать вакцину против новой инфекции за четыре месяца», — сказала Попова, выступая в Совете Федерации.

Глава ведомства отметила, что появление новых пандемий в будущем неизбежно, поэтому нужно быть готовыми к отражению угрозы.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что новая пандемия, с которой рано или поздно столкнется человечество, может быть еще более опасной. Позже в центре Гамалеи оценили прогноз ВОЗ о возможном появлении нового вируса.