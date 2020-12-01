Китайский зонд «Чанъэ-5» сел на Луну

Китайский зонд «Чанъэ-5» успешно сел на Луне, пишет РИА «Новости» со ссылкой на китайское телевидение.

«Зонд «Чанъэ-5» успешно прилунился в заданном районе на видимой стороне Луны», — говорится в сообщении.

На Луне «Чанъэ-5» соберет грунт, чтобы через три недели доставить их на Землю.

Планируется, что аппарат в ходе бурения лунной поверхности соберет около двух килограммов горной породы. Сведения, полученные китайскими учеными при изучении грунта, помогут при подготовке к строительству научно-исследовательской базы на Луне.

Тяжелая ракета-носитель «Чанчжэн-5» с возвращаемым аппаратом стартовала 24 ноября с космодрома «Вэньчан», который расположен на острове Хайнань. Сообщалось, что на реализацию миссии запланировано 23 дня.

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