SpaceX отменила запуск Falcon 9 за 18 секунд до старта

Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink за 18 секунд до старта. передает РИА «Новости».

Как пояснили в компании, причиной отмены старта стали неполадки с наземным оборудованием.

За 18 секунд до старта специалисты сообщили о «необычных показателях сенсоров наземного оборудования». По этой причине запуск ракеты-носителя был отменен.

На прошлой неделе старт Falcon 9 не состоялся по причине погодных условий.

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