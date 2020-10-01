SpaceX отменила запуск Falcon 9 за 18 секунд до старта
Валерия Исполатова
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Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink за 18 секунд до старта. передает РИА «Новости».
Как пояснили в компании, причиной отмены старта стали неполадки с наземным оборудованием.
За 18 секунд до старта специалисты сообщили о «необычных показателях сенсоров наземного оборудования». По этой причине запуск ракеты-носителя был отменен.
На прошлой неделе старт Falcon 9 не состоялся по причине погодных условий.
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