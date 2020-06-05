Обломки взорвавшегося в космосе российского бака разлетелись на тысячи километров
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Обломки взорвавшегося в космосе бака разгонного блока «Фрегат-СБ» разлетелись на тысячи километров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Военно-воздушных сил США.
Степень угрозы обломков для действующих спутников не указана, говорится в сообщении.
В мае текущего года топливный бак от российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космическом пространстве, образовав 65 обломков.
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