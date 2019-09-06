Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Президент призвал к ответственному отношению и динамичному темпу организации работ на космодроме.

«Необходимо выдержать все намеченные сроки», — заявил Путин.

Глава страны также напомнил, что запуск ракеты-носителя сверхтяжелого класса должен состояться в 2028 году.

Ранее сообщалось, что Путин приехал на космодром Восточный.