Популяция диких северных оленей под угрозой сокращения на Таймыре

Число дикий северных оленей на Таймыре понизилось до 50 тысяч особей, остальным животным грозит смерть от рук браконьеров, которые охотятся за их рогами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора Центральносибирского заповедника Павла Кочкарева.

Как отмечается, за последние десять лет больше всего нападениям подверглись крупные особи самцов и самок. После того, как у животных срезают рога, они заболевают от различных инфекций и погибают в массовом количестве.

«Я думаю, что еще пара лет и все. Мы будем искать животных, чтобы их сохранять в каких-то вольерах и зоопарках», — добавил Кочкарев.

Он подчеркнул, что в 2019 году квота на добычу составляет 80 тыс. оленей, что превышает численность животных в настоящее время. При этом на протяжении последних пяти лет не проводился учет северных оленей, поэтому сложно назвать их точное количество.

По мнению директора, проблема с вымиранием животных решится в течение одного-двух лет, так как в следующем году уже появятся молодые особи.

Ранее сообщалось, что США смягчили меры по сохранению исчезающих видов животных и растений.