Встреча Путина и Трампа могла бы состояться на русской Аляске. Почему Россия ее продала?

15 августа в 22:30 по московскому времени должна начаться историческая встреча Путина и Трампа, которая пройдет на Аляске — бывшей русской территории, в Анкоридже. Этот город возник в 1920 году, уже после продажи территории, став крупнейшим железнодорожным центром региона. Как получилось, что в 1867 году император Александр II продал участок земли площадью 1 миллион 519 тысяч кв. км и почему Аляска тогда не была нужна России — в материале «Газеты.Ru».

Мех — это нефть

Первые российские исследователи высадились на американском берегу летом 1741 года, прибыв на кораблях «Святой Петр» и «Святой Павел». Экспедиция окончилась трагедией: «Святой Петр» под командованием Витуса Беринга, — датчанина на русской службе, — разбился во время шторма, Беринг умер, а команда еле добралась до России, собрав лодку из обломков корабля. Однако они привезли с собой богатый груз: первоклассные шкуры морских выдр.

Мех был «нефтью» своей эпохи — природным сырьем для извлечения сверхприбыли с малыми затратами. В погоне за мехом в Америку и направлялись промысловики, что вскоре привело к формированию Российско-американской торговой компании. Это — уникальное явление отечественной истории, поскольку никогда прежде освоение новых земель не отдавалось на откуп частному коммерческому предприятию, купеческой гильдии. В первой половине XIX века власть над колониями перешла к офицерам военно-морского флота, но коммерческий характер освоения Америки никуда делся.

Торговые фактории и форпосты располагались по всему северо-западному побережью Америки, от Аляски до Калифорнии. Расположенная в северной Калифорнии крепость Росс сохранилась до наших дней и считается в США ценным культурно-археологическим памятником. Другими значимыми поселениями были Кадьяк, расположенный на одноименном острове, и Ново-Архангельск на крайнем юго-востоке Аляски, превратившийся в современный американский город Ситка.

Русских людей в Америку переезжало очень мало и численность промысловиков никогда не превышала тысячу человек. Поэтому охотой на пушных зверей в основном заставляли заниматься местных жителей из числа алеутов, тлинкитов и других коренных народов Аляски. Поскольку купцы прибыли в эти земли ради прибыли, они в целом относились к местным жителям как к бесплатной рабочей силе, не стесняясь принуждать их к сотрудничеству силой оружия или путем взятия заложников.

close Алеуты в праздничном костюме на Аляске, акварель Михаила Тихонова, 1818 год Public Domain

Ненужная и холодная

На этом этапе русская экспансия в Америку выглядела примерно так же, как колониальный захват в исполнении любой другой европейской державы. Но раз так, то почему из Аляски и Калифорнии не получилось настоящей русской колонии?

Во-первых, за колонизацией неизбежно следует колониальное столкновение интересов. В 1821 году Александр I провозгласил государственный суверенитет над всеми прибрежными американскими землями севернее 51-й параллели (чуть севернее Ванкувера). Это вызвало яростный протест США, поскольку по новым правилам их корабли не могли приближаться к русскому побережью, что подрывало позиции американских торговцев.

Как оказалось, провозглашенный суверенитет необходимо защищать и отстаивать, для чего нужны армия и флот. Им нужны базы снабжения, к которым подведены логистические маршруты, о которых не могло идти и речи до строительства Владивостока и Транссибирской магистрали.

Понимая, что бороться с США на другом континенте нет сил, и, не желая ссориться с одной из немногих дружественных стран, император подписал русско-американский договор 1824 года. Он ограничивал русские владения параллелью 54°40′ и разрешал американцам пользоваться русскими портами.

За американцами договариваться пришли британцы. По англо-русскому договору, подписанному 28 февраля 1825 года, разделение зон влияния проходило по 141-му меридиану западной долготы, там где Аляска и Канада граничат сейчас. Последующие договоры с британцами косвенным образом уничтожили крепость Росс, что подводит ко второй причине, почему не стало русской Америки.

close Российские владения в Северной Америке, 1835 год Public Domain

Аляска — это малоприспособленный для жизни участок земли с субарктическим климатом. Коренные американцы живут там с незапамятных времен, потому что это их дом, но белые жители приезжают на Аляску в основном на заработки. Для того, чтобы сделать Аляску русской (или испанской, или британской), необходима критическая масса переселенцев. Русские же крестьяне с большой неохотой переселялись даже в Сибирь, часто — в качестве наказания. Попытки отправить их на Аляску были бы восприняты как извращенная смертная казнь.

Совсем иными условия были в крепости Росс в солнечной Калифорнии. Эта крепость играла важную роль, как сельскохозяйственная колония для снабжения зерном и продуктами Аляски. Однако в 1839 году Российско-американская компания заключила договор с британской Компанией Гудзонова залива, по которому КГЗ должна была снабжать русские фактории продовольствием. Вскоре после этого Росс была заброшена, поскольку зерно из нее больше не требовалось, а популяцию пушных зверей в ее округе истребили за много лет до этого. Переселяться же туда, чтобы жить, как делали европейские колонисты по всему миру, у русских не было никакой мотивации.

Вскоре популяции пушных зверей пришли в упадок по всей Аляске, и тогда Александр II принял решение ее продать. В 1867 году начался финальный этап переговоров, которые с российской стороны вел посол Эдуард Стёкль. Ему удалось поднять цену с изначальных пяти миллионов долларов до итоговых семи миллионов двухсот тысяч. Помимо земли, в собственность США переходила вся недвижимость, кроме храмов, которые оставались за прихожанами. С церемонией передачи суверенитета связан любопытный инцидент, поскольку русский флаг все никак не хотел покидать Аляску.

close Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года, картина Эмануэля Лойце, 1868. Public Domain

«Торжественно маршируя, [американские солдаты] прибыли в особняк губернатора, где русские войска уже выстроились и ждали американцев. Теперь они начали тянуть [русского двуглавого] ​​орла вниз, но — что бы ни взбрело ему в голову — он спустился лишь немного, а затем опутал когтями флагшток так, что его нельзя было тянуть вниз дальше. Поэтому русскому солдату было приказано взобраться на флагшток и распутать его, но, похоже, орел наложил заклятие и на его руки, потому что он не смог добраться до того места, где был флаг, а соскользнул вниз. Следующий, кто попытался, не смог сделать ничего лучше; только третий солдат смог спустить к земле нежелающего того орла», — вспоминал приехавший из Финляндии кузнец Томас Аллунд.

Вырученная от продажи сумма была не очень большой, но сделка имела геополитический смысл: царь отдал то, что не смог бы удержать под натиском британцев или американцев. При этом территории перешли сравнительно дружественным США, а не Великобритании — главному противнику России на тот момент.

Гипотетически, если бы российское государство сделало освоение Америки приоритетом и начало ссылать туда крестьян в промышленных масштабах, шансы бы удержать ее были. Но в этом не было никакого смысла, — перед страной стояли другие задачи, например, взять реванш над турками за поражение в Крымской войне и провести индустриализацию.

Единственной мотивацией вцепиться в Аляску мертвой хваткой могло бы быть желание раскрашивать глобус в свои цвета. Но царь Александр II, будучи мудрым и дальновидным правителем, такую идею всерьез никогда не рассматривал.

Сейчас на Аляске проживает 740 тысяч человек, она — самый большой по территории штатом США. До сих пор доля православных там по разным оценкам составляет около 12%, — по этому показателю штат лидирует среди всех остальных. Доля коренного населения Аляски — более 15%.