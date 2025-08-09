Бой, который японцы давно искали: как Красная армия за две недели освободила Маньчжурию

Советские солдаты заплатили за победу в войне против нацистской Германии огромную цену, потеряв около 12 млн товарищей. Это была плата не только за уничтожение нацизма, но и за приобретение бесценного опыта, который немедленно начал приносить плоды. В августе 1945 года Красная армия вступила в войну против Японии и за две недели разбила ее группировку в Маньчжурии, продвинувшись на тысячу километров с минимальными потерями. О том, как Япония получила войну, которую давно хотела, — в материале «Газеты.Ru».

Кто хотел войны?

Япония грезила о войне с Советским Союзом как минимум с 1930-х годов. Значительная часть японской элиты, сосредоточенная в так называемой «фракции армии», считала Сибирь и Дальний Восток зоной японских интересов и планировала разжиться их природными богатствами. Вдобавок, японцы рассматривали коммунизм как экзистенциальную угрозу сложившемуся порядку, а СССР считался мировым рассадником «красной угрозы».

Но настоящей войны не случилось. Сначала сосредоточенная на Дальнем Востоке японская Квантунская армия, действуя без указания из Токио, спровоцировала столкновения с Красной армией на Халхин-Голе и проиграла бои. Поскольку стояли за этими провокациями офицеры «фракции армии», то поражение серьезно подорвало их авторитет, а вместе с ним и планы по завоеванию Сибири. Вместо этого японское руководство решило послушать «партию флота» и захватывать территории на юге, в Индокитае и на островах Тихого океана.

Когда в 1941 году Гитлер напал на СССР, японцы вновь начали собирать войска для вторжения на Дальний Восток, надеясь воспользоваться уникальным шансом. И вновь войны не получилось, поскольку 1 августа, на заключительных этапах согласования плана, США ввели против Японии нефтяное эмбарго. Без нефти нельзя было не только нападать на СССР, но и продолжать войну в Китае, и потому японцы решили захватить нефтяные месторождения Юго-Восточной Азии, предварительно выбив американский флот из войны атакой на Перл-Харбор. Поэтому, несмотря на союз Японии и Германии, японцы поддерживали с Советским Союзом вооруженный нейтралитет.

Спасибо Жукову и Рузвельту: почему Япония так и не напала на СССР вместе с Гитлером? Осенью 1941 года, когда немцы подбирались к Москве, величайшим страхом советского руководства было... 19 июля 16:58

К 1945 году Япония окончательно проиграла войну на Тихом океане против США, которые перешли к осаде и штурму самих японских островов. Она пыталась обращаться к СССР за посредничеством. Затея была провальной, поскольку на Ялтинской конференции Сталин и Рузвельт заключили сделку: СССР вступит в войну против Японии после победы над Германией в обмен на Сахалин, Курильские острова и уступки в Маньчжурии.

Поэтому после 9 мая 1945 года значительная часть советских солдат поехала не домой, а на Дальний Восток, — дать японским милитаристам то, чего они давно искали.

От Монголии до Владивостока

Наступление Красной армии началось 9 августа, через 3 дня после сброса первой атомной бомбы. Подконтрольная Японии территория Маньчжурии вклинивалась в советскую, между Владивостоком с одной стороны и восточной Монголией с другой. Такое положение делало Квантунскую армию уязвимой, но чтобы воспользоваться этой уязвимостью советским войскам потребовалось бы провести операцию с размахом как у немецкого плана «Барбаросса» по вторжению в СССР. Поле боя можно было представить примерно как сферу диаметром более 1000 километров, на которой должны были столкнуться миллион японских солдат с полутора миллионами советских.

close Артиллеристы 1-го Дальневосточного фронта Красной Армии во время советско-японской войны, Манчьжурия, 1945 год Александ Станов/ТАСС

Однако в отличие от плана «Барбаросса» Маньчжурская операция не была безумной авантюрой. Красная армия была вооружена неизмеримо лучше Вермахта образца 1941 года, особенно в аспекте танков и артиллерии. Кроме того, к 1945 году советское командование преодолело почти все проблемы начального этапа войны, связанные с некомпетентностью командиров и исключительно низкой боеготовностью солдат. Маньчжурская армия же, напротив, с 1941 года считалось донором людей и техники для китайского и тихоокеанского фронта, — но и самые лучшие японские части не могли бы противостоять западной (в том числе советской) бронетехнике и имели противотанковые пушки довоенного уровня.

«Славная смерть ста миллионов»: как бы выглядело вторжение США в Японию без атомных бомб В конце мая 1945 года США приняли решение сбросить атомные бомбы на японские города, чтобы... 02 июня 09:22

Советское наступление предполагало взятие японской группировки в колоссальные тысячекилометровые двойные клещи. Большие клещи тянулись от Монголии и от Владивостока, сходясь в районе городов Чанчунь и Мукден (сейчас Шэньян). Дополнительные, малые клещи, были направлены от Благовещенска и Читы к Цицикару. С первых часов войны также удалось по-настоящему развернуться советской авиации, которая имела против японцев почти такое же преимущество, как англо-американские ВВС над Люфтваффе на западном фронте. Поэтому бомбардировщики и штурмовики атаковали противника по всей глубине, поражая штабы, склады, узлы связи и места сосредоточения войск.

close Маньчжурская наступательная операция Министерство обороны РФ

На земле дела у японских войск обстояли еще хуже. Их танки Тип 95 и Тип 89 примерно соответствовали довоенным советским БТ-5 и немецким Pz-II, и потому в лобовом столкновении не имели ни малейшего шанса победить численно превосходящие их, гораздо более тяжелые и мощные Т-34. Японцы попытались бороться с танками атаками камикадзе-подрывников, но никакой роли они не сыграли — до танка еще надо добежать.

В итоге главным противником советской армии оказалось гигантское пространство, при наступлении через которое трудно долго поддерживать высокий темп. Танкам нужно много горючего и снарядов, людям — патроны и продовольствие. Поэтому СССР высадил воздушные десанты на многочисленные маньчжурские аэродромы, чтобы принимать на них транспортные самолеты с грузом для наступающих колонн. Десанты также высадились на южных Курильских островах, на Сахалине и в северной части Кореи.

Император спасает жизни

14 августа император Хирохито выступил с радиообращением к нации, в котором объяснял необходимость прекратить войну.

«Ситуация в войне сложилась не в пользу Японии, тем временем как основные события в мире целиком сложились против ее интересов. Более того, противник применил новую бомбу невиданной разрушительной силы , которая погубила множество ни в чем не повинных людей. Если мы будем вести войну и дальше, это будет означать не только ужасную гибель и уничтожение японского народа, но также приведет к гибели всей человеческой цивилизации. Сегодня перед нами стоит вопрос: как нам спасти миллионы наших подданных и не унизить себя перед священными духами наших императорских предков? Вот причина, почему мы приказали принять условия совместной декларации победителей», — заявил он.

close Хингано-Мукденская наступательная операция, 9 августа 1945 года Семен Раскин/РИА Новости

В итоге спасти миллионы подданных было решено путем приказа всем вооруженным силам Японии немедленно прекратить сопротивление на всех фронтах и сдаться союзникам. Этот приказ настолько контрастировал с официальной риторикой правительства, что многие японские солдаты просто в него не поверили. Поэтому бои в Маньчжурии продолжались вплоть до 20-х чисел августа, но замедлить советское наступление они не могли.

За время наступления Красная армия продвинулась на дистанцию от 500 до 1000 километров, потеряв убитыми 12 тысяч. Еще не более тысячи человек погибли в боях за Южный Сахалин и Курильские острова, десанты на которые были обеспечены многочисленными подаренными США судами.

Так за две недели Советский Союз взял реванш за Русско-японскую войну, зафиксировав свое господство в акватории Охотского моря. Также он передал китайским коммунистам Мао Цзэдуна огромные территории Маньчжурии, которые через несколько лет помогли им выиграть гражданскую войну.

А Маньчжурская операция с тех пор считалась классическим примером наступления механизированных войск на бескрайних равнинах, который изучали во всех военных академиях мира.