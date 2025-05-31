«Славная смерть ста миллионов»: как бы выглядело вторжение США в Японию без атомных бомб

В конце мая 1945 года США приняли решение сбросить атомные бомбы на японские города, чтобы заставить страну капитулировать. Этот, без сомнения, жестокий выбор был альтернативой морскому десанту в Японию, который обещал стать настоящей кровавой баней. Японцы планировали направить на корабли США десятки тысяч камикадзе, а каждого жителя проинструктировали убить хотя бы одного американца подручными средствами. О том, как могла бы выглядеть военная операция США в Японии и как японцы всей страной надеялись умереть за императора, — в материале «Газеты.Ru».

Последняя битва

При планировании американского вторжения в Японию моделью для обеих сторон служила битва за Окинаву, закончившаяся летом 1945 года. Окинава — это остров в 500 км от южной оконечности Японии, который мог бы служить естественным плацдармом для вторжения в нее. Понимая это, японцы загодя превратили скалистый остров в крепость, отрыв многочисленные подземные укрытия, недосягаемые для бомбардировок, и приказав гарнизону вместе с жителями сражаться до последнего человека, обязательно покончив с собой вместо сдачи в плен, в идеале захватив минимум одного врага с собой.

В результате та битва запомнилась американцам как череда кровавых штурмов многочисленных бункеров, скал и пещер. Часто это означало медленное и методичное следование алгоритму: найти укрепление, обнаружить методом проб и ошибок его уязвимые точки, подавить огнем, подойти вплотную, чтобы закидать защитников гранатами или залить из огнеметов, не ожидая, что враг сдастся. На каждом из этапов отряды теряли много солдат, а передвигаться зачастую требовалось ползком, в жидкой из-за сезона дождей грязи, полной разлагающихся тел.

close Высадка морских пехотинцев на Окинаве, 1 апреля 1945 года U.S. National Archives

Битва стоила вооруженным силам США 50 тысяч убитыми и ранеными, но для японцев этот опыт, несмотря на полное уничтожение стотысячного гарнизона, был условно успешным. С крахом нацистской Германии японское правительство утратило последние надежды на хоть сколько-то удачное завершение войны. Реалистичной целью теперь считалось отстоять сами японские острова, не допустив безоговорочной капитуляции и оккупации. В лоб японская армия сражаться с американской на равных не могла, но могла сделать цену победы для союзников запредельно высокой, склонив к миру. Если бы бои шли так же, как на Окинаве, то с учетом того, что сама Япония больше ее в триста раз, подобные потери не могла бы себе позволить даже Красная армия.

close Самолеты морской пехоты США над Окинавой, чей ландшафт изменен до неузнаваемости из-за бомбардировок US DOD

Стальной армагеддон

Американский план по вторжению в Японию получил имя Downfall, что означает «падение», «крах» или «низвержение». После войны все его детали были опубликованы и стали предметом тщательного изучения военными историками. Для вторжения планировалось сосредоточить крупнейшие в истории морских сражений союзные силы: 42 авианосца, 24 линкора, сотни крейсеров и 400 эсминцев, не вспомогательных и транспортных кораблей.

Для одной только тактической поддержки высадившихся войск было выделено три воздушных армии, что составляет примерно пять тысяч самолетов. Еще две воздушные армии Стратегического командования должны были непрерывно уничтожать заводы и инфраструктурные объекты в глубине японской территории. К ним также должны были присоединиться британская бомбардировочная армия Tiger Force и неизвестное количество американских самолетов, которые бы удалось перебросить из Европы. Если бы вся эта армада взлетела вместе и направилась в одну точку, она бы в буквальном смысле затмила небо, — а ведь у союзников были еще тысячи самолетов палубной авиации.

close Операции Olympic и Coronet ww2classroom.org

Скалистое побережье Японии оставляло мало мест для высадок — по сути, только два: на юге самого южного крупного острова Кюсю и на равнине Канто, расположенной близ Токио.

План Downfall предполагал две крупные высадки десанта как раз в этих местах, а в качестве плацдарма должна была использоваться Окинава.

Операцию по высадке на Кюсю назвали Olympic, отведя на нее около 900 тысяч бойцов (включая 14 пехотных дивизий) и назначив на 1 ноября 1945 года — эту дату, по аналогии с Днем D во время высадки в Нормандии, именовали днем X. За пять дней до этого предполагалось высадить десанты на малых островах Танегасима и Якусима, лежащих на пути к Кюсю, чтобы они служили безопасной якорной стоянкой для резервных и поврежденных кораблей, поддерживающих десант. Для обмана японского командования перед высадкой в глубине Кюсю планировали сбросить тысячи манекенов парашютистов, чтобы отвлечь силы от побережий.

close Морские пехотинцы берут японский ДЗОТ на Окинаве warfarehistorynetwork.com

Японцы понимали, где пройдет высадка, так что сосредоточили на Кюсю около 500 тысяч солдат (включая 10 пехотных дивизий), распределив их по всему острову, и выделили им 40% от всех имеющихся боеприпасов, предвидя последнюю битву. Американцы, однако, не собирались захватывать весь остров: заняв лишь его южную треть, они планировали возвести на ней аэродромы, построить базы и использовать их для поддержки главной высадки в районе Токио, куда с предыдущих баз на Окинаве самолеты тактической авиации не долетали.

Вторжение на столичную равнину Канто (остров Хонсю) назначили на 1 марта 1946 года, день Y. План получил имя Coronet, в честь одного из типов корон, и должен был стать самой масштабной высадкой десанта в истории, превзойдя Нормандскую операцию. На него выделили примерно 1,2 млн солдат, включая 45 пехотных дивизий. Они должны были высадиться к востоку и к западу от Токио, окружить его, взять штурмом, после чего двинуться на север, разрезав остров напополам.

Характер этих битв был бы продиктован нарядом выделенных американских сил. Советский маршал Москаленко однажды сказал, что «при двухстах орудиях на километр фронта о противнике не спрашивают и не докладывают, лишь доносят о продвижении». Войскам США эта философия была не чужда, только орудий на километр у них было совсем не 200. Зону высадки расстреливали бы сотни кораблей, включая два десятка линкоров, чьи орудия главного калибра стреляют 900-килограмовыми снарядами.

close Корабль огневой поддержки при штурме Окинавы с установленной РСЗО U.S. Navy

Японские позиции должны были бомбардировать тысячи самолетов, причем почти всегда после сброса бомб летчики расстреливали все, что движется, из пушек. Еще в 1944 году во время прорыва с нормандских пляжей вглубь Франции армия США однажды «заказала» удар трех тысяч тяжелых бомбардировщиков по немецким укрепленным позициям площадью 6х3 км. В результате при последующем наступлении солдаты, находясь в поле кратеров, не всегда могли понять, где были вражеские позиции. В Японии этот прием можно было повторить, и не раз. Еще битву за Окинаву японцы прозвали «стальной тайфун», но трудно было представить себе подходящую метафору для предстоящей битвы за родные острова.

close Линкор «Айдахо» ведет бомбардировку Окинавы из орудий главного калибра U.S. Navy Naval History

Самые крепкие бункеры и глубокие пещеры могли бы пережить бомбардировку, но к тому моменту армия США имела богатый опыт штурма укреплений, полученный на Окинаве и Иводзиме — другом острове-крепости, взятом весной 1945 года. Например, хорошо зарекомендовала себя тактика танковых пар: обычный танк «Шерман» бронебойными снарядами делал в стене ДОТа (железобетонной огневой точки) дырку, а его огнеметная версия («Зиппо») заливала через нее пламя.

С учетом того, что японская армия страдала от нехватки снаряжения и квалифицированных офицеров, никаких шансов выстоять против такой атаки, на первый взгляд, у нее не было. Однако у японского командования была внушительная гиря, которую оно могло кинуть на свою чашу весов, внушавшая оторопь всему миру, — самоубийственный фанатизм.

Снаряды с естественным интеллектом

Японский план обороны, который был потом подробно рассмотрен на Токийском трибунале над военными преступниками, назывался Ketsugō, что переводится как «Последняя битва». Близ города Нагано на острове Хонсю строители возводили глубокий бункер для императора и генштаба, чтобы оттуда они руководили операцией. Интересно, что как раз на Нагано был бы направлен удар американских войск после взятия Токио — точнее, его дымящихся руин, — но тогда бы руководство страны переехало в другие, импровизированные убежища.

Для этой битвы планировалось мобилизовать все население страны, включая женщин, малолетних детей и дряхлых стариков. Разумеется, к строевой службе они не годны, да и оружия не хватало даже на взрослых мужчин. Но японское командование не видело в этом проблемы. «Бойцов» вооружали кремневыми ружьями, луком и стрелами, коктейлями Молотова, мечами, ножами, бамбуковыми копьями и дубинками, либо же просто ничем: в качестве оружия они должны были использовать любые подручные предметы .

close Дети-солдаты на Окинаве. При вторжении в Японию их планировалось использовать миллионами Wikimedia Commons

Одной старшекласснице, Юкико Касаи, выдали в качестве оружия шило, и в ответ на ее недоумение сказали: «Убийства даже одного американского солдата будет достаточно. Целься в живот». Разумеется, юной девушке, хоть с шилом, хоть с мотыгой, не справиться со взрослым вооруженным мужчиной, но даже если бы успеха добилась одна из тысячи, в глазах японцев это стоило бы того.

Обычные войска, которым досталось вооружение, планировали разместить на среднем удалении от побережья, в нескольких километрах. Это было грамотно, поскольку не позволило бы кораблям расстреливать позиции прямой наводкой, но оставило бы мало места для удобного американского плацдарма.

Для мотивации населения к обороне была развернута пропагандистская кампания «Славная смерть ста миллионов». Ее посыл был столь же прост, как и название: каждый японец должен умереть за священного императора, и эта обязанность — величайшая честь. Японские власти вовсе не шутили, а их планы не были гиперболой: на завершающих этапах битвы за Окинаву японские войска принуждали к самоубийству местных жителей, чтобы они не попали в руки безжалостных «белых дьяволов».

close Один из применявшихся японцами ракетых самолетов-снарядов Museum of Science and Industry in Manchester

Решающим козырем японских вооруженных сил были разнообразные отряды камикадзе. В первую очередь речь шла о десятках тысяч самолетов-снарядов, отправляемых в полет в один конец. Это было грозное оружие, по сути, управляемая противокорабельная ракета. США и Германия к тому моменту имели оружие подобного класса, но японская система самонаведения на основе естественного интеллекта была заведомо самой надежной и точной.

Отряды смертников были развернуты и на море. Сверхмалые подводные лодки играли роль человекоуправляемых дальноходных торпед, а скоростные катера-камикадзе были полным аналогом современных БЭКов. На мелководье перед пляжами должны были залечь сотни «притаившихся драконов» — фукурю. Это были водолазы-смертники, которые должны были дождаться десантного корабля и ткнуть его 15-килограмовой миной на шесте. Запас еды и кислорода позволял им пролежать на дне более десятка часов, а чтобы у них были шансы пережить разминирование перед высадкой, на дне построили бетонные укрытия.

close Макет водолаза-самоубийцы фукурю Wikimedia Commons

Выбор из многих зол

Проводить такую операцию американцам, откровенно говоря, не хотелось. По самым скромным оценкам число потерь при завоевании Японских островов достигло бы 200 тысяч убитыми и ранеными. Более реалистичным значением считалось 500 тысяч, а в худшем случае оно могло дойти до миллиона. Множество стран вызвались добровольцами и предложили послать свои части на помощь США для разделения тягот, но американцы этого не хотели, — не потому, что гордились правом умереть, а потому что не считали другие армии себе ровней.

В конце концов, было решено составить англосаксонский корпус из британских, канадских, австралийских и новозеландских войск, который должен был пройти полугодичное обучение в США и вооружиться по американскому образцу. Индийские части включать в состав корпуса отказались из-за слишком большой разницы с американцами в языке, культуре и подготовке, что крайне затрудняло действия в одном строю. Участие Красной армии никогда не обсуждалось, но, вероятно, было бы отвергнуто по той же причине, если бы Сталин тоже вызвался помочь.

close Бои на Окинаве National Archives & Records Administration

Японские же потери в оценках достигали многих десятков миллионов. Японские солдаты и так считали доблестью атаки исподтишка, вроде притворной сдачи в плен или имитации ранения, чтобы убить американского медика. С учетом японских планов использовать мирных жителей для атак подручными средствами, вероятно, американское наступление превратилось бы в «марш смерти», в ходе которого они бы не оставляли в живых ни одного встреченного японца. Было неясно, как на это смотреть с точки зрения законов, да и моральное состояние войск было бы сильно подорвано расстрелами детей, женщин и стариков.

close Огнеметный танк на Окинаве U.S. Marine Corps

Огромное опасение вызывали атаки камикадзе. Если от мини-подлодок американские боевые корабли научились уклоняться и уничтожать их, то массированные налеты самолетов-снарядов отражать было трудно. Японцы проинструктировали камикадзе атаковать только десантные корабли, ценные и плохо защищенные. Если бы к цели удалось прорваться хотя бы 10% «ракет», американский десант потерял бы четверть сил еще до высадки.

Как победить камикадзе? Для борьбы с летчиками-самоубийцами флот США разработал план «Большое синее одеяло». На авианосцах разместили большое количество истребителей взамен ненужных в той битве торпедоносцев, а вокруг флота на расстоянии сотен миль планировали выставить множество эсминцев в качестве радарных пикетов, которые бы предупреждали о налете. Некоторые бомбардировщики B-17 были также оснащены радарами воздушного обнаружения, став первыми в истории самолетами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).



Адмирал Нимиц также придумал обманный маневр — оправить большие силы флота к пляжам до вторжения, без транспортов. Японцы могли купиться на приманку и отправить камкадзе в бой, но те бы встретили лишь ощетинившиеся пушками линкоры и крейсеры. Благодаря толстой броне, множеству зенитных орудий и радарному управлению, они были крайне плохими целями для камикадзе, и без того прореженных патрулями истребителей. Новых летчиков-самоубийц для отражения высадки после этого могло не остаться вовсе, поскольку для прорыва ПВО их запускали лишь крупными волнами.

Какие бы защитные меры для своих войск США ни придумывали, потери все равно обещали быть колоссальными. В Белом доме ломали голову, как можно избежать этой битвы и принудить Токио к капитуляции. Рассматривались варианты тотальной блокады Японии и усиления стратегических бомбардировок. Другие планы предполагали бомбардировку японских полей гербицидами, чтобы уничтожить урожай и спровоцировать голод.

Но в итоге победили те, кто предложил использовать атомную бомбу для подрыва японского боевого духа и морали. Считалось, что применение «оружия богов» будет достаточным поводом, чтобы японцы сдались, не ущемив свою национальную гордыню.

close Японский самолет-камикадзе поражает американский корабль, кадры хроники

Окончательное решение об этом было принято на совещании 31 мая и нескольких дополнительных в июне. В качестве целей были выбраны четыре города, каждый из которых имел важное военное и гражданское значение: Кокура, Хиросима, Ниигата и Киото. Киото затем заменили на Нагасаки из-за чрезвычайной культурной ценности древней японской столицы, и именно он стал целью для первых двух упавших бомб.

Субмарина типа XXI: мать советских подлодок и самое бесполезное оружие Гитлера Оказавшись перед лицом неизбежного поражения во Второй мировой войне, Германия попыталась решить свои... 02 мая 11:39

Американские власти не слишком упражнялись в словесной эквилибристике и не пытались подать бомбардировки городов как гуманитарный акт для сохранения жизни японцев. Главной целью ядерных атак было сократить собственные потери, что, с учетом последовавшей японской капитуляции, полностью удалось. Однако если бы ядерное оружие не сломило дух к сопротивлению, реализация японского плана «славной гибели ста миллионов» была бы точно не менее жестокой, чем ядерное оружие.