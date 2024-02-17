Оружие отчаяния: как первая боевая субмарина потопила корабль США в Гражданской войне Первая в истории успешная атака подводной лодки была проведена 160 лет назад

Попытки построить субмарину начались еще в XVII веке, но создать настоящую подводную лодку удалось лишь два столетия спустя. Она была сконструкирована инженерами Юга в ходе Гражданской войны в США. Несмотря на примитивность субмарины, которая ходила на мускульной тяге и таранила врага шестом с миной, она потопила судно противника. О том, какой была первая боевая подводная лодка и почему она не вернулась из боя, — в материале «Газеты.Ru».

Ожившая легенда

Первая в мире подлодка пошла в бой от безысходности, поскольку Гражданская война, которая велась между Союзом («Севером») и Конфедерацией («Югом») расколола США на неравноценные части. Считается, что это первое военное противостояние индустриальной эпохи, в котором заводы и технологии оказывали прямой эффект на происходящее на поле боя, а индустрия на севере была намного более развитой, чем на юге. Конфедераты при разделе единой армии получили лучшую кавалерию, но Союз имел преимущество во всем остальном, включая флот.

В результате, согласно плану «Анаконда», корабли северян установили полную морскую блокаду южных портов. Флот конфедератов не мог бросить им вызов в прямом бою, особенно после того, как Союз начал активно использовать суда новейшего типа — броненосцы. Надеждой южан стала постройка подводных кораблей, которые бы действовали против превосходящих сил скрытно и топили ничего не подозревающего врага.

Эта идея вынашивалась моряками и инженерами давно. По легенде, первым подводником стал Александр Македонский, которого опустили в море в водолазном колоколе во время осады Тира. Историки не верят в этот сюжет (хотя для взлома морской крепости и правда потребовались боевые пловцы).

Первую реальную подводную лодку построил в 1620 году голландский изобретатель на английской службе Корнелиус Дреббель. Ее корпус представлял собой деревянный каркас, обтянутый кожей, а поздние модели приводились в движение веслами.

На ней также имелось два прибора, намного опередившие свое время: ртутный барометр для измерения глубины погружения и химический источник кислорода, работающий на селитре.

Однако Адмиралтейство не заинтересовалось этим изобретением, несмотря на многочисленные испытания в Темзе. Им впечатлились лишь король и коллеги-ученые: например, астроном Иоганн Кеплер писал, что если бы Дреббель смог сделать лодку самодвижущейся, то сравнялся бы в его глазах с Аполлоном.

Под водой и при свечах

Во время Гражданской войны в США превратить исследовательское судно в боевую единицу взялся инженер-конфедерат Хорас Ханли. Первая модель American Diver была медленной и неудачной и затонула из-за непогоды, не дождавшись боя. Следующий корабль, спроектированный с учетом проблем первого, назвали в честь создателя — H. L. Hunley.

close 100% Подводная лодка Конфедеративных Штатов Америки «H.L. Hunley» в консервационной лаборатории в Южной Каролине, 2014 год Bruce Smith/AP

Эта лодка во многом напоминала современные субмарины. Ее корпус, длиной 12 м и шириной 1,2 м, был сделан из стали, а погружение осуществлялось за счет балластных цистерн, которые затапливали через клапаны, а осушали ручными насосами. В движение судно приводил гребной винт, за которым располагался руль.

Оставалось два вопроса: как крутить этот винт и как лодка будет атаковать противника? Для первой задачи сначала думали использовать паровой или ранний электрический двигатель, но в итоге решили прибегнуть к самому простому варианту. Вдоль лодки, боком по ходу движения сидели семь матросов-гребцов и руками вращали коленвал (коленчатый вал, т.е. деталь сложной формы, имеющая шейки для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент), ведущий к двигателю. Восьмым членом экипажа был рулевой. Сидеть гребцам приходилось вплотную без возможности встать или сменить позу.

С вооружением было труднее. В XIX веку существовали две основные формы морского боя: перестрелка и абордаж (сцепка судов для рукопашного боя). Ни то, ни другое не подходило для маленькой субмарины, и потому для Hunley выбрали маргинальное на тот момент оружие — торпеду. Так в новое время называли морскую мину, закрепленную на конце длинной балки, с помощью которой взрывчатку помещали под днище вражеского корабля. Шестиметровую балку и мину с дистанционным проводным взрывателем закрепили на носу Hunley, так что ей было необходимо в погруженном состоянии протаранить врага.

close 100% Рисунки субмарины «Ханли» («H.L. Hunley») 1900 года Public Domain

Важно отметить, что во многих отношениях Hunley была менее совершенной, чем подводный аппарат Дреббеля. Она погружалась не полностью — над водой оставалась маленькая рубка с окошком, через которую велось наблюдение, а так же вентиляционная труба. Таким образом, лодка не нуждалась в устройстве для регенерации кислорода, но ртутный барометр для измерения глубины на ней был. Он освещался единственной свечой — других источников света в субмарине не было.

Хорасу Ханли было не суждено увидеть успех своего изобретения. Он утонул вместе с экипажем во время войсковых испытаний 15 октября 1863 года.

Первый и последний бой

ВМС Конфедерации восстановили субмарину, и 17 февраля 1864 года она отправилась в первый бой. Ей предстояло уничтожить винтовой шлюп (малый боевой корабль с числом пушек от 24 и ниже) USS Housatonic, который блокировал гавань Чарльстона в штате Южная Каролина. Он имел водоизмещение 1240 тонн и был вооружен двенадцатью 280-мм пушками, так что если бы субмарина дала себя обнаружить, она была бы уничтожена одним попаданием.

close 100% Военный корабль США USS Housatonic Department of Defense

Семью матросами-добровольцами командовал пехотный лейтенант Джордж Диксон, с которым связана романтическая легенда. Его возлюбленная Куини Беннетт дала ему на счастье золотую монету и попросила всегда держать ее при себе. 6 апреля 1962 года в битве при Шайло Диксон был ранен пулей в бедро, и до конца своих дней хромал. Однако осматривавший лейтенанта врач заметил, что пуля попала в лежащую в кармане золотую монету, которая приняла на себя большую часть удара, и без нее ногу бы пришлось ампутировать.

Бой Hunley с Housatonic начался около 20:45, когда наступили сумерки. Экипаж шлюпа все равно заметил атакующих, но было слишком поздно: лодка находилась прямо под кораблем, а развернуть вниз основные орудия было невозможно. Ее принялись обстреливать из легкого стрелкового оружия, но это не помогло. Hunley завела мину под днище, отсоединила ее (по одной из версий, мина осталась закрепленной) и дала задний ход. Через несколько мгновений раздался взрыв, шлюп получил крен на левый борт и начал быстро тонуть. Экипаж потерял пять человек, остальных спасли подошедшие корабли Союза.

Hunley тоже не пережила этот бой, но что именно с ней случилось, остается загадкой. Изначально считалось, что она пострадала от взрыва собственной торпеды, но множество свидетелей видели пиротехнические сигналы, подаваемые судном, спустя час после сражения. Точного ответа не смогли дать и археологи, обнаружившие Hunley в 1970-х годах. Специалисты считают, что либо лодка затонула от повреждений при взрыве, либо от попаданий пуль стрелкового оружия экипажа Housatonic.

Зато на останках Диксона удалось обнаружить деформированную выстрелом золотую монету, что частично подтвердило популярную на юге США легенду.

Массовое применение подводных лодок в бою начнется в Первую и продолжится во Вторую мировую войну. Основным фактором, позволившим это, стало изобретение гибридного движения: в надводном состоянии субмарина шла на дизельных двигателях и заряжала аккумуляторы, а перед атакой погружалась и продолжала ход на электродвигателях. В обоих мировых войнах на подводный флот опиралась в основном Германия, делая это по тем же причинам, что и конфедераты. Их флот был намного слабее британского, и единственным вариантом было действовать скрытно, уничтожая британские грузовые суда.

close 100% Удаление первой секции скамейки экипажа в Центре консервации Уоррена Лаша, 2005 год Naval Historical Center

Однако по-настоящему подводными лодки стали лишь с изобретением ядерных реакторов, которые позволяли не всплывать многие недели и месяцы, так что единственным ограничивающим фактором стал запас пищи на борту.