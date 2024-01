Японский зонд вот-вот сядет на Луну. Какие еще лунные миссии запланированы на 2024 год?

Японский малыш

Аппарат SLIM (Smart Lander for Investigating Moon — умный посадочный модуль для исследования Луны) будто бы воплощает старые стереотипы о японской технике. В первую очередь, его полет вышел экономным, поскольку лунный зонд запустили как второстепенную нагрузку вместе с японским рентгеновским телескопом XRISM (The X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission — миссия по рентгеновской визуализации и спектроскопии). В связи с этим SLIM очень мал: 1,5x1,5x2 метра и весит около полутонны (вместе с топливом). Для сравнения, масса индийского лунного посадочного аппарата «Викрам», севшего в 2023 году и также небольшого, достигала полутора тонн. Неудачная российская «Луна-25» весила чуть больше, чем индийский аппарат.

Японский зонд SLIM JAXA

Во-вторых, SLIM отличается от предшественников «умом». Он должен сесть в заранее заданной области диаметром 100 м около кратера Шиоли. Посадочная зона кораблей «Аполлон» имела форму эллипса 20х5 км, так что астронавтам приходилось искать подходящее ровное место в буквальном смысле глазами. Точность посадки SLIM обеспечивает технология распознавания образов: компьютер анализирует изображение с камеры, сравнивает его с картой и корректирует траекторию, если аппарат начинает отклоняться.

Технология точной посадки будет особенно важна при возможном строительстве лунной базы в будущем: астронавтам будет крайне неудобно ехать (или идти) за грузом даже сотни метров.

После посадки SLIM проведет остаток лунного дня за научными исследованиями. В первую очередь, он будет анализировать химический состав грунта в окрестностях кратера Шиоли с помощью камер со спектрометрами. Кроме того, с аппарата спустятся на Луну два небольших мобильных зонда. LEV-1 (Lunar Excursion Vehicle — лунный экскурсионный аппарат) — это робот-попрыгун, оснащенный камерой, термометром, устройством для измерения радиационного фона и радиоприборами для связи с Землей напрямую. LEV-2 — это миниатюрный луноход от фирмы по производству игрушек Tomy. По манере движения он напоминает гибрид заводной машинки и гусеницы, но обладает видеокамерой для передачи изображений.

Невозможно отрицать, что научные задачи SLIM глубоко вторичны по сравнению с самим фактом его посадки: в случае успеха Япония станет пятой, после СССР, США, Китая и Индии, лунной державой.

Время молодых и шутливых

SLIM-у будет вовсе не одиноко на Луне в 2024 году. Компанию ему составят другие аппараты, многие из которых также будут небольшими и дешевыми. В особенности это касается тех, которые проходят по программе NASA CLPS Commercial Lunar Payload Services, «Коммерческие услуги по доставке грузов на Луну». В рамках нее американское правительство хочет превратить полет на Луну из «миссии века» в рутинное предприятие, которое можно поручить частному стартапу.

Одна из таких небольших частных миссий уже успела провалиться: 8 января новая ракета Vulcan отправила к Луне зонд Peregrine с набором миниатюрных роверов на борту, но аппарат не достиг целевой траектории из-за утечки топлива. Зато Vulcan, созданная на замену Atlas V из-за отказа от ее российских двигателей РД-180, показала себя отлично, и на 2024 год запланировано больше пяти новых миссий.

В феврале на ракете Falcon 9 должен стартовать посадочный зонд Nova-C от стартапа Intuitive Machines (IM). Миссия IM-1 также относится к CLPS: NASA заплатило стартапу за услугу доставки в южный полярный регион Луны ряда научных приборов. Среди них — двухкилограммовый оптический телескоп ILO-X (International Lunar Observatory — Международная лунная обсерватория), который должен доказать наличие перспектив у будущих лунных обсерваторий. Однако в основном Nova-C будет загружен множеством опытных приборов, которые пригодятся для будущих посадок, вроде системы точного измерения высоты.

Атмосферу новой волны исследований Луны хорошо передает побочная нагрузка при запуске IM-1 — это аппарат-кубсат DOGE-1, названный в честь полушуточной криптовалюты и профинансированный с ее помощью, которая в свою очередь названа в честь Doge, смешной собаки-мема.

В конце 2024 года в полет должен отправиться луноход Hakuto-R (хакуто — белый кролик из японской мифологии) от японской компании ispace. Эта миссия примечательна тем, что она полностью частная, начиная с задумки и заканчивая исполнителями, безо всякого значимого участия государств.

Серьезные лунные планы

close 100% Луноход VIPER NASA

Планы NASA по выращиванию лунных стартапов — это работа на перспективу ради облегчения доступа к космосу. Полезная нагрузка миссий CLPS пока имеет второстепенное значение, а серьезный аппарат США доставят на Луну по-старинке, под собственным управлением. Это — луноход VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) размером 1,4х1,4х2 метра и массой более 400 кг. Он должен сесть в районе южного полюса (84.6° ю.ш.) и исследовать содержащиеся в реголите летучие вещества, в первую очередь, воду.

Для этого у него будет нейтронный спектрометр, способный фиксировать наличие атомов водорода на глубине, пара спектрометров для анализа приповерхностного грунта, а также бур длиной около метра для поиска залежей льда. За время работы VIPER должен нанести на карту залежи лунных ресурсов и выяснить, в какой форме существует лунный лед. Это нужно для того, чтобы во время будущих пилотируемых лунных миссий астронавты могли начать использовать местную воду для экономии массы доставляемых грузов.

Не менее серьезный лунный проект запланирован на 2024 год у Китая. Он выбрал своей «фирменной» темой исследования обратную сторону Луны и не планирует изменять себе. «Чанъэ-6», названный как и все предшественники, в честь китайской богини Луны, сядет близ кратера Аполлон. Местность в этой области сформировалась в результате падения крупного метеорита, заставившего лаву вылиться на поверхность. Это крайне интересно для геологов, и поэтому «Чанъэ-6» соберет два образца: один с поверхности с помощью совка, а другой — с двухметровой глубины. Грунт поместят во взлетный аппарат, который в конечном итоге обеспечит доставку его на Землю. В случае успеха человечество получит первые в истории образцы реголита с обратной стороны Луны.

Китайская миссия Чанъэ-6 China News Service

Таким образом, 2024-й вполне можно было бы назвать годом Луны, понимая, что в дальнейшем частота серьезных лунных миссий будет только нарастать. Самым важным в XXI веке этапом станет высадка людей на Луну по программе NASA Arthemis в 2026 году, за которой последует строительство долговременной лунной базы. Конкуренцию США планирует составить Китай, возможно, в партнерстве с Россией.