Ламы и хомяки: кто спасет от коронавируса

В попытке создать эффективное лекарство против коронавируса ученые разных стран иногда находят неожиданные решения. Так, команда исследователей из Университета в Остине и из Национальных институтов здоровья нашла необычного союзника в борьбе с опасным заболеванием – ламу.

Реклама

Статья, текст которой доступен для чтения, будет опубликован 5 мая в журнале Cell.

В своем исследовании ученые соединили между собой две копии особых антител, образующихся в организме лам для создания антител, которые крепко связываются с белками на поверхности вируса, вызывающего COVID-19.

Эти белки, образующие шипы, позволяют вирусу проникать в клетки человеческого организма.

«Это одно из первых антител, способных нейтрализовать SARS-CoV-2», — пояснил Джейсон Маклеллан, профессор молекулярных наук в Университете Остина.

В настоящее время ученые готовятся начать клинические испытания на таких животных, как хомяки и приматы с планами дальнейших испытаний на людях.

Их цель – создать лекарство, способное помочь людям вскоре после заражения коронавирусом. «Чтобы вакцина подействовала, она должна быть введена за месяц-два до инфицирования, — поясняет Маклеллан. – С помощью терапии антителами вы напрямую даете человеку защитные антитела и таким образом, сразу после приема они оказываются под защитой. Также антитела могут использоваться при лечении уже заболевших людей для облегчения протекания болезни».

По словам авторов исследования, опробованный метод может быть особенно полезен для уязвимых групп населения, например, пожилых людей, на которых слабо действуют вакцины и потому они остаются незащищенными. Кроме этого, использование антител может оказаться полезным для медицинских работников и других групп людей, особо подверженных опасности заражения коронавирусом.

Когда иммунная система лам обнаруживает в организме чужеродные объекты, например бактерии или вирусы, эти животные (как и некоторые другие верблюдовые, например, альпаки) производят два типа антител – один, похожий на антитела человека, и второй примерно в четыре раза меньше в размерах. Эти малые, так называемые однодоменные антитела (наноантитела), могут распыляться и использоваться в ингаляторах.

«Это делает их потенциально очень интересными, как препарат для респираторных патогенов, поскольку вы доставляете его прямо к очагу инфекции», — пояснил Дэниель Рапп, соавтор исследования.

Ламе по кличке Уинтер четыре года, и она живет на ферме в бельгийской глубинке среди примерно еще 130 других лам и альпак. Ее участие в эксперименте началось в 2016 году, когда ей было девять месяцев и ученые исследовали другие коронавирусы — SARS-CoV-1 и MERS-CoV.

Как и людям, получающим вакцины против вирусов для получения иммунитета, ламе на протяжении шести недель вводили в организм белки шипов этих вирусов. Далее ученые выделяли из образцов крови и изолировали антитела, которые прикреплялись к каждому типу белков, при этом один из типов показал хорошие результаты в блокировании белков шипов вируса SARS-CoV-1.

«Это восхитило меня, поскольку я работал над этим долгие годы, – пояснил Рэпп. – Но тогда не было особой нужды в лечении коронавируса. Это было базовое исследование, теперь же оно может иметь некоторые применения».

Ученые создали новое антитело, которое дает надежду на лечение нынешнего коронавируса SARS-CoV-2, соединив две копии антител ламы, которые ранее сработали на прежней версии вируса SARS.

Они продемонстрировали, что новые антитела нейтрализуют вирусы, имеющие белки шипов вируса SARS-CoV-2 в клеточных культурах.

Ранее южнокорейские ученые показали, что в борьбе с коронавирусом могут дать интересные результаты исследования на таких животных, как хорьки и хомяки. Выяснилось, что реакция их организмов на нынешний коронавирус сильно напоминает реакцию человеческого организма. Высокие концентрации вируса обнаруживались в легких и кишечнике хомяков.