Виноваты змеи: найден источник китайского коронавируса

Первоисточником коронавируса, захватившего Китай, могут быть змеи — крайты и кобры, считают китайские исследователи. Результаты подтверждающего это исследования были опубликованы в журнале Journal of Medical Virology.

Реклама

О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в декабре. К настоящему времени число зараженных превысило отметку в 570 человек. 95 в критическом состоянии, 17 — погибли.

Поначалу основная часть госпитализированных пациентов была сотрудниками или покупателями на местном оптовом рынке морепродуктов.

Также там продавалось мясо других съедобных животных — крыс, барсуков, верблюдов, птиц, рептилий.

Так как о коронавирусе, поражающем морских животных, неизвестно, предполагалось, что вспышка связана с остальными продуктами.

Новое исследование подтверждает эту догадку: генетический код вируса 2019-nCoV оказался схож со штаммами, которые вызывают атипичную пневмонию у летучих мышей. Анализ РНК «короны» вирионов также продемонстрировал, что вирус мутировал, прежде чем стать заразным для людей.

Более пристальное изучение генетического кода вируса показало, что

еще больше он схож со штаммом, который поражает змей.

В дикой природе те часто охотятся на летучих мышей и, возможно, вирус сначала мутировал, чтобы поражать их. Змеи продавались на рынке, поэтому вполне могли стать источником эпидемии. Однако как вирусу удалось адаптироваться и к теплокровным, и к хладнокровным, пока остается загадкой.

Происхождение вируса еще предстоит точно отследить. С момента начала эпидемии рынок был закрыт, что затрудняет поиск животного-источника.

Для подтверждения происхождения вируса необходимо взять пробы вирусной РНК у животных, продаваемых на рынке, а также у диких змей и летучих мышей. Впрочем, результаты исследования уже сейчас позволят получить представление о разработке протоколов профилактики и лечения.

В конце января первый случай заражения был зафиксирован в США.

Пострадал мужчина, прилетевший в Штаты из города Ухань. Об этом сообщили представители Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Состояние мужчины сейчас оценивается как стабильное. Представители здравоохранения отмечают, что риск распространения вируса в стране до сих пор небольшой, поэтому не стоит паниковать.

CDC выпустили руководство для медработников по симптомам заражения. Среди них — жар и симптомы заболеваний нижних дыхательных путей, такие как кашель или затрудненное дыхание, после поездки в Ухань или тесного контакта с человеком, который был болен и в настоящее время может быть носителем вируса. Под тесным контактом понимается нахождение в пределах 2 м в течение длительного периода (например, совместное проживание) без средств спецзащиты.

Тем, кто путешествовал в Ухань и после столкнулся с описанными симптомами, следует как можно быстрее обратиться к врачу. О поездке в в этот город нужно предупредить заранее. Также стоит избегать контактов с другими людьми.

В группе риска находятся дети и пожилые люди — у них наиболее слабая иммунная система. Вакцин от коронавируса не существует.

Чтобы снизить риск заражения, эксперты CDC рекомендуют избегать контакта с людьми, имеющими симптомы, сходные с симптомами пневмонии или простуды, например, кашель или насморк. Нельзя прикасаться ко рту, носу, глазам немытыми руками. Руки следует мыть как можно чаще, также стоит использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе. Животных и мест их продажи тоже стоит избегать.

Коронавирус может оказаться таким же смертоносным, как испанский грипп, предупреждает профессор Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона.

«Новые вирусы распространяются гораздо быстрее, потому что у нас пока нет к ним иммунитета, — говорит он. — Смертность от 2019-nCoV составляет около 2%, как у испанского гриппа».

Большинство случаев пневмонии вызваны бактериями, поясняют специалисты, поэтому болезнь можно победить с помощью антибиотиков. При вирусной же пневмонии лечение преимущественно поддерживающее.

До России коронавирус пока не добрался. Несколько человек были госпитализированы с симптомами, которые могли указывать на инфекцию, но опасения не подтвердились.