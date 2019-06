Конец будет ужасен: кто уничтожит население Земли

Эпидемии, ядерная война, природные катастрофы и падение астероида на Землю являются главными угрозами человечеству по мнению авторов доклада, опубликованного на сайте How Will The World End. Работа была подготовлена британским маркетинговым агентством на основе данных из 50 различных источников, включая статистику ООН и NASA.

В список смертельных болезней входят малярия, сезонный грипп, вирус Эбола, менингит, легочная и бубонная чума, лихорадка Ласса, холера, желтая лихорадка, вирус Марбург и туберкулез, который исследователи считают самым опасным. По их мнению, наиболее вероятны вспышки эпидемии в Нигерии, Индии, Индонезии и Китае. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), только в 2017 году от туберкулеза погибли два миллиона жителей планеты из 10 млн заболевших, то есть в день фиксировалось в среднем 4384 летальных исхода.

При таких темпах мировое население, если бы не лечилось, оказалось бы полностью уничтожено за 1 756 563 дня или 4812,5 лет.

Вероятность ядерной войны эксперты оценивают как одну из наивысших за последние годы. В качестве причин, которые теоретически могут спровоцировать фатальный конфликт, называются неудачные попытки сокращения ядерного арсенала, случайная активация и политическая нестабильность. Специалисты напоминают, что в 2019 году стрелки символических Часов Судного дня были переведены вперед и теперь стоят за две минуты до полуночи. Ранее в таком положении стрелки находились лишь в 1953 году, когда СССР и США испытали свои термоядерные бомбы.

«В течение прошлого года мы видели, как все ядерные державы вкладывали средства в развитие своих ядерных арсеналов, — отметили при переводе стрелок в январе представители журнала Bulletin of the Atomic Scientists, создавшего Часы. — Этот год оказался опасным и хаотичным, многие риски, которые мы предполагали, не оправдались. В 2017 году мы выяснили, что беспечность в ядерной сфере ухудшает и без того опасную ситуацию и вновь осознали, что

минимизация основанных на фактических данных оценок изменения климата и других глобальных проблем не приводит к улучшению политики».

Кроме того, в редакции отметили, что «КНДР проводит ракетные и ядерные испытания», а «программа конфигурации ядерных сил США оставляет возможность для повышения роли ядерного оружия».

Также отмечается, что в 2021 году истекает договор СНВ-III между Россией и США об ограничении стратегических наступательных вооружений, и будет ли соглашение продлено, пока не известно. Утверждается, что США для полного уничтожения всей планеты потребовался бы 5351 взрыв, России – 4206.

Основной климатической угрозой для Земли называют глобальное потепление. По данным межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), к 2025 году воздух на планете может нагреться еще на два градуса Цельсия по сравнению с температурой доиндустриальной эпохи (1850-1900 годы).

При сохранении нынешних темпов потепления (0,2 градуса за десять лет) глобальная температура поднимется на 44 градуса через 2136 лет.

Этот уровень аналитики расценили как критический для жизни на земле: при достижении этой отметки уровень мирового океана поднимется настолько, что вода затопит сушу.

Столкновение астероида с Землей маловероятно, однако НАСА следит за небесными телами, которые могут приблизиться к планете в ближайшие сто лет. Один из таких астероидов – Флоренс – имеет диаметр до 3,9 км и считается потенциально опасным объектом. Его удар привел бы к гибели 1,2 миллиарда человек. Для полного же уничтожения населения Земли необходим астероид диаметром 10 км.

Между тем российские ученые считают, что в 2068 году на Землю может упасть астероид Апофис. В 2029-м он пройдет на расстоянии, в десять раз более близком к планете, чем расстояние от Земли до Луны, посчитали на кафедре небесной механики СПбГУ.

«Уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тысяч километров (Луна удалена от Земли на 384 тыс. км).

Это сближение вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди них имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году.

Соответствующие резонансные возвраты содержат множество (порядка сотни) возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное — в 2068 году», — говорится в докладе.

В ноябре 2017 года более 15 тыс. ученых из 184 стран подписали документ, описывающий главные угрозы человечеству. Второе «Предупреждение человечеству» было опубликовано в журнале BioScience.