Рассыпался в небе: почему сгорел шаттл «Колумбия»

1 февраля 2003 года потерпел крушение шаттл «Колумбия». На его борту находились семь членов экипажа, все они погибли. Причиной катастрофы стало разрушение наружного теплозащитного слоя на левой плоскости крыла челнока.

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Первый полет шаттла состоялся 12 апреля 1981 года в рамках программы NASA Space Transportation System по доставке грузов на околоземную орбиту. Командой руководил астронавт Джон Янг, для которого этот полет в космос стал уже пятым.

Всего шаттл отправлялся 28 раз. Он провел в космосе 300,74 суток, совершил за это время 4808 оборотов вокруг Земли и пролетел в общей сложности 201 454 702 км. На борту шаттла за были проведены эксперименты с рентгеновским и ультрафиолетовым телескопами, исследования микрогравитации, запуск лазерного геодинамического спутника, медицинские исследования и многие другие опыты.

В последний полет шаттл отправился 16 января 2003 года. Утром 1 февраля он должен был вернуться на Землю.

Повреждения шаттл получил еще во время старта. На 82-й секунде после запуска от левого обтекателя крепления шаттла оторвался кусок изоляции, который с силой ударил по панели левого крыла «Колумбии». Такие инциденты уже случались, и специалисты NASA признали удары фрагментов теплоизоляционного материала не представляющими угрозы для эксплуатации.

1 февраля в 8:15 EST (по североамериканскому восточному времени) «Колумбия» начала спуск к Земле. В 8:44 шаттл вошел в плотные слои атмосферы. Кромка поврежденного крыла начала перегреваться. Еще через несколько минут шаттл вошел в этап спуска, во время которого корпус корабля должен был перенести наиболее тяжелые тепловые нагрузки.

В 8:53 от крыла стали отваливаться куски обшивки.

Через несколько секунд оператор по механическим системам и жизнеобеспечению Джефф Клинг выявил неисправность четырех датчиков гидравлической системы в левой плоскости крыла. Спустя пару минут отказали датчики давления в левой стойке шасси.

В 8:59 с борта «Колумбии» было отправлено последнее сообщение, обрывавшееся на полуслове: «Roger, uh, bu...». На этом связь с шаттлом прервалась.

в ЦУПе офицер связи заверила руководителя полетом, что обрыв связи был ожидаем и связан с тем, что хвост шаттла заслонил антенну спутника связи. Но в 9:00 «Колумбия» уже разваливалась на множество обломков.

А спустя пять минут над северной частью Техаса жители услышали взрыв и заметили в небе дым.

После того, как появились данные о взрыве, в ЦУПе была объявлена тревога. Присутствующим было запрещено покидать места, а операторы должны были сохранить всю имевшуюся информацию для последующего расследования.

Анализ данных того, что происходило с шаттлом, показал: в катастрофе был виноват именно кусок изоляции, повредивший плоскостную панель. Тесты показали: изоляционный материал способен пробить панель. В результате образовалась большая дыра, в которую попали разогретые до сверхвысоких температур газы. Это и привело к разрушению шаттла.

Изначально были и другие версии — предполагалось, что шаттл мог пострадать уже в космосе, от столкновения с метеоритом или удара молнии. Однако экипаж о подобных происшествиях не сообщал.

Этот экипаж стал третьим, погибшим в миссиях NASA: в 1967 году прямо на пусковой площадке произошла катастрофа корабля «Апполон-1», а в 1986 году на взлете взорвался шаттл «Челленджер».

Шестеро из членов команды «Колумбии» имели семьи, для троих это был первый полет в космос.

В связи с катастрофой в США был объявлен четырехдневный траур. Полеты в космос были приостановлены на время расследования причин крушения. На этот период обязанности по доставке грузов на МКС легли на Россию.

В течение первых дней после катастрофы было найдено большое количество плиток теплозащиты, носовая часть шаттла, один из двигателей, а также две секции левого крыла и аварийные бортовые самописцы. В 38 районах штата Техас и 25 округах Луизианы спасатели обнаружили более 12 тыс. различных фрагментов шаттла, в то время как сам челнок состоял из 2 млн различных компонентов. Необходимо было собрать как можно большее число обломков, чтобы по характеру повреждений реконструировать картину разрушения шаттла. Чуть позже был обнаружен и бортовой самописец и фрагменты крыла, повреждение которого и привело к гибели шаттла.

Члены независимого совета по расследованию причин катастрофы шаттла вынесли окончательный вердикт летом 2003 года.

Согласно заключительному докладу специалистов, упущения NASA сыграли не меньшую роль в трагедии, чем технические неполадки. Эксперты также утверждали, что, если конструкция шаттла не отвечала требованиям безопасности, необходимо было выявить это до запуска и предпринять что-нибудь для устранения недостатков.

«Если эти неполадки, о которых NASA знает давно, не будут устранены, нас ждет еще одна катастрофа», — говорилось в докладе.

NASA подверглось критике за отсутствие бдительности и «недостаток любопытства к тому, чего не должно происходить». Эксперты заявили, что хотели бы, чтобы руководство NASA прислушалось к их советам, однако не рассчитывают на это, потому что «они всегда убеждены в своей правоте и не желают прислушиваться к советам со стороны».

«Организация работы NASA, с нашей точки зрения, не может обеспечить безопасность полетов», — заявил руководитель Института космической политики Университета Джорджа Вашингтона доктор Логсден.

Согласно отчету NASA, опубликованному спустя несколько лет, астронавты погибли за считанные секунды.

После отделения кабины от остальных частей шаттла перепад давления внутри нее если не убил астронавтов, то привел их в бессознательное состояние. Когда кабина разрушилась, их тела с огромной скоростью упали на землю с высоты более 60 км, обгорев за время падения из-за силы трения в атмосфере.

Программа Space Transportation System была прекращена в 2011 году, гибель шаттлов сыграла не последнюю роль в ее закрытии. Последний полет совершил шаттл «Дискавери». Во время старта у него так же, как у «Колумбии» отвалилось несколько кусков теплоизоляционной пены, но на этот раз они не нанесли шаттлу серьезных повреждений.