Юбилейный «Суперстар!»: чем удивят зрителей участники и создатели проекта

В юбилейном сезоне шоу «Суперстар!» каждый выпуск программы будет посвящен определенной теме, как и в предыдущих сезонах. Участники будут петь свои хиты, любимые песни и просто популярные современные композиции. Начиная со второго выпуска, артисты, набравшие наименьшее количество баллов, будут покидать проект по одному. Баллы будут присуждаться в прежнем формате — огонь от жюри будет означать два очка, фейерверк — одно, а пшик — ничего. При этом члены жюри смогут спасти одного участника за весь сезон, если их решение будет единогласным.

Декорации проекта также останутся привычными зрителям. Талисман шоу — диско-шар — займет свое законное место. За сценой останутся осветительные приборы, лучи которых будут эффектно проходят сквозь основной прозрачный экран, а вот плунжеры заменят экранами на полу.

Наташа Королева — в новой роли

Одной из ведущих проекта стала певица, заслуженная артистка Российской Федерации Наташа Королева. Ранее в «Суперстаре!» она была членом жюри, а теперь выступит в шоу в новой роли.

«Опыт работы в качестве ведущей у меня есть, но я никогда не вела столь культовое шоу. Для меня это будет хорошая и безумно интересная практика. Думаю, мне проще быть ведущей, чем членом жюри. Я живу с девизом: «Не судите, да не судимы будете», а потому мне с большим трудом дается выставление оценок. Коллеги по судейской ложе порой на меня наезжают за это и считают сильно добренькой. Я никогда никому не ставила «пшик», просто не понимаю, как это можно сделать. Даже если я вижу, что во время выступления что-то не получилось, то думаю, что просто так случилось в этот раз, и нужно дать еще шанс. А потому, уверена, вести проект мне будет гораздо легче», — отметила Наташа Королева.

close Наташа Королева и Вадим Такменев Пресс-служба НТВ

К своей роли вернется бессменный ведущий и продюсер проекта Вадим Такменев, знакомый многим по ведению международных музыкальных конкурсов «Ты супер!», «Ты супер! 60+», а также программы «Центральное телевидение».

«Мы всегда стремимся к экспериментам и новому взгляду на привычные роли, поэтому решили дать Наташе возможность проявить себя в качестве соведущей. Это совершенно иной опыт, и она восприняла его с большим энтузиазмом. Подготовка проходит максимально тщательно, ведь Наташа хочет не только поддерживать участников, но и стать для них примером, проводником в этом проекте», — прокомментировал Такменев.

Состав жюри

Кресла жюри в этом сезоне займут музыкальный критик Сергей Соседов, известный эстрадный певец Стас Пьеха, а также ведущая программы «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» Лера Кудрявцева. Нововведением юбилейного сезона станет отсутствие постоянного четвертого члена жюри. В каждом выпуске это будет новый гость — один из участников прошлых сезонов «Суперстара!».

«Для меня это четвертый сезон в качестве члена жюри шоу «Суперстар!». Мне уже настолько привычна эта атмосфера, здесь уютно, как дома! Я всегда иду на «Суперстар!», как на самое теплое, веселое, домашнее и хорошее мероприятие! Я могу отказаться от съемок в каких-то других программах, но от этого шоу я никогда не отказываюсь, потому что здесь замечательно, вся команда проекта – это мои друзья», — подчеркнул Стас Пьеха.

«Ощущения от начала съемок нового сезона шоу «Суперстар!» у меня просто прекрасные! Я очень скучала, обожаю этот проект, если коротко, то я просто кайфую. Я всегда за то, чтобы участники не стояли на месте и радовали нас перевоплощениями. Уверена, нам – жюри – будет непросто, потому что за победу борется крайне сильный состав «суперстаров»», — рассказала Лера Кудрявцева.

close Сергей Соседов, Ирина Салтыкова, Стас Пьеха, Лера Кудрявцева Пресс-служба НТВ

«Всегда есть, за что критиковать и за что хвалить участников шоу, ведь каждый человек наделен сильными и слабыми сторонами в любом деле. У всех «суперстаров» богатый опыт за плечами, успех в прошлом, а у кого-то еще и в настоящем. У многих из них карьера не заканчивалась, просто сейчас продолжается с меньшей активностью, и, конечно же, у каждого есть хиты, козырные карты. На сцену выйдут знакомые нам артисты с уже полюбившимися зрителям песнями в новых аранжировках, с немного иным звучанием», — рассказал Сергей Соседов.

Звездные участники

За звание «суперстара» традиционно будут бороться 10 артистов, пик популярности которых пришелся на 80-90-е и нулевые годы. Так, в этом сезоне в проекте примут участие заслуженные артистки Российской Федерации Ксения Георгиади и Маргарита Суханкина, певицы Азиза, Корнелия Манго и Лена Катина.

close Азиза Пресс-служба НТВ

«Я мгновенно согласилась принять участие в «Суперстаре!». Я уже появлялась в проекте почти 17 лет назад и помню, насколько это было интересно. Это шоу делается очень ярко, красиво, богато и по-честному, начиная от номеров и костюмов, заканчивая оформлением сцены, светом и звуком. Мне кажется, такие проекты создаются, чтобы и участники, и зрители получали удовольствие от всего происходящего. Поэтому, конечно, выступать здесь – огромное счастье и радость», — подчеркнула Маргарита Суханкина.

«Несколько лет назад меня уже звали в шоу «Суперстар!», но тогда что-то не срослось, поэтому, когда поступило повторное предложение, то я сразу согласилась. Из-за декрета у меня был долгий перерыв в работе и сейчас мне хочется вернуться на сцену. «Суперстар!» – отличный проект, где ты исполняешь песни других артистов, но, в отличие от «Маски» и «Шоу Аватар», в которых я участвовала, не скрывая свою личность. Этот проект для меня своеобразный выход из зоны комфорта, потому что не со всем репертуаром ты хорошо знаком, но при этом хочешь его попробовать», — рассказала Лена Катина.

Также в юбилейном сезоне шоу примут участие певцы Михаил Муромов, Сергей Челобанов, Данко, Ираклий Пирцхалава и Сергей Минаев. Некоторые из конкурсантов юбилейного сезона давно знакомы с шоу — Сергей Челобанов, Михаил Муромов, Азиза и Маргарита Суханкина участвовали в проекте в 2000-х, еще до его перезапуска. Артисты с радостью приняли приглашение поучаствовать снова.

close Сергей Минаев Пресс-служба НТВ

«Я полностью доверяю Вадиму Такменеву, поэтому и согласился участвовать, а что из этого выйдет – увидим. Со всеми членами жюри я знаком лично, пусть оценивают, это интересно и весело. Зрителей я планирую удивлять совершенно несвойственной для меня музыкой и нестандартными номерами, которые я постараюсь сделать хорошо», — рассказал Михаил Муромов.

Также своими эмоциями поделился Сергей Челобанов: «Когда меня пригласили принять участие в новом сезоне шоу, я подумал: «Почему бы и нет?» Сомнений не было, ведь в 2007-м я уже участвовал в проекте и хорошо знаю эту кухню. Мне комфортно работать с замечательной командой «Суперстара!», нравится красивая картинка, профессиональные номера и стилистика ведения шоу. Что касается оценок от жюри — я профессионально выполняю свою работу, а что мне за нее поставят, мне мало интересно. Мне уже седьмой десяток, о каких обидах может идти речь, я даже в молодости ни на кого не обижался. Дело в самом участии: мне важен процесс и возможность повидаться с другими артистами, некоторые из которых мои давние друзья».

«Я занял очередь на участие в проекте еще 25 лет назад, и вот теперь я тоже в «Суперстаре!», моя душа всегда рвалась на его сцену. Я искренне болел за каждого участника, ведь выступать в таком замечательном проекте – подарок судьбы. Критики от судей я не боюсь и об оценках не переживаю, ведь публика уже много лет судит меня и как певца, и как артиста балета Большого театра. Мне бы очень хотелось дойти до финала, там у меня в планах спеть такую песню, чтобы мир ахнул», — поделился своими планами Данко.

Уже совсем скоро все 10 артистов вспомнят былое и предстанут в новых образах. Увидеть неожиданные грани их талантов и звездные перевоплощения можно по субботам с 1 февраля в 20:20 на НТВ.

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