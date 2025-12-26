На Украине заявили, что Путин влияет на Трампа нейролингвистическими методами КГБ

Российские спецслужбы якобы регулярно применяют психологические и нейролингвистические методы, разработанные еще в КГБ, для воздействия на западных лидеров, в том числе Дональда Трампа. Об этом заявил генерал украинской армии, бывший глава Службы внешней разведки страны Николай Маломуж, чьи слова приводит УНИАН.

Он утверждает, что команда президента России Владимира Путина якобы целенаправленно использует советские наработки для переговоров с Дональдом Трампом, чтобы моделировать поведение и корректировать решения, которые принимает американский лидер. По словам Маломужа, для этого изучается психологический портрет цели: от биографии до фобий, а затем начинается давление на «болевые точки».

«После нашего влияния, когда он [Трамп] на Генассамблее ООН с Зеленским клялся в поддержке Украины и говорил, будет предоставлять все типы вооружения, даже «Томагавки». И тут Путин переговорил [с Трампом] буквально через два дня, и он встал на сторону Путина. Вот это реальное влияние спецслужб», — заявил военный.

Нейролингвистическими методами воздействия считаются подходы, использующие связь между языком, мышлением и поведением, при которых с помощью определенных речевых форм, интонаций, метафор и структур коммуникации можно влиять на восприятие, эмоции и принятие решений человека, часто на бессознательном уровне.

Ранее шеф Пентагона заявил, что Трамп не позволит превратить дядю Сэма в лоха.