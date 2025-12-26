На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили, что Путин влияет на Трампа нейролингвистическими методами КГБ

Генерал ВСУ Маломуж: Путин влияет на Трампа нейролингвистическими методами КГБ
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Российские спецслужбы якобы регулярно применяют психологические и нейролингвистические методы, разработанные еще в КГБ, для воздействия на западных лидеров, в том числе Дональда Трампа. Об этом заявил генерал украинской армии, бывший глава Службы внешней разведки страны Николай Маломуж, чьи слова приводит УНИАН.

Он утверждает, что команда президента России Владимира Путина якобы целенаправленно использует советские наработки для переговоров с Дональдом Трампом, чтобы моделировать поведение и корректировать решения, которые принимает американский лидер. По словам Маломужа, для этого изучается психологический портрет цели: от биографии до фобий, а затем начинается давление на «болевые точки».

«После нашего влияния, когда он [Трамп] на Генассамблее ООН с Зеленским клялся в поддержке Украины и говорил, будет предоставлять все типы вооружения, даже «Томагавки». И тут Путин переговорил [с Трампом] буквально через два дня, и он встал на сторону Путина. Вот это реальное влияние спецслужб», — заявил военный.

Нейролингвистическими методами воздействия считаются подходы, использующие связь между языком, мышлением и поведением, при которых с помощью определенных речевых форм, интонаций, метафор и структур коммуникации можно влиять на восприятие, эмоции и принятие решений человека, часто на бессознательном уровне.

Ранее шеф Пентагона заявил, что Трамп не позволит превратить дядю Сэма в лоха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
В чем разница между сахарозаменителями и подсластителями и действительно ли они так безопасны и полезны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами