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Шеф Пентагона заявил, что Трамп не позволит превратить дядю Сэма в лоха

Шеф Пентагона Хегсет: Трамп не позволит превратить дядю Сэма в лоха
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Mike Segar/Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет призвал страны НАТО увеличивать расходы на оборону, сославшись на высказывание 34-го президента Дуайта Эйзенхауэра. Его слова приводит «Европейская правда».

Хегсет призвал «сделать НАТО снова великим», и вспомнил президента США Эйзенхауэра, который был ярым сторонником Североатлантического альянса».

«Эйзенхауэр был одним из самых ярых сторонников НАТО. Он верил в прочные отношения с Европой. Однако к концу президентства даже Эйзенхауэр был обеспокоен тем, что Европа не берет на себя достаточно ответственности за собственную оборону, что, по словам Эйзенхауэра, почти сделало из дяди Сэма лоха», — заявил глава Пентагона.

Он заверил, что действующая администрация США глубоко верит в альянсы, однако «президент Трамп никому не позволит превратить дядю Сэма в дядю лоха».

До этого Хегсет заявил, что для начала переговоров по урегулированию украинского конфликта не требуются уступки со стороны Российской Федерации. По его словам, ни Москва, ни Киев не получат «всего, что они хотят» по итогам переговоров об урегулировании.

Ранее Орбан высмеял ЕС за «ничтожную» позицию по конфликту на Украине.

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