Зеленский допустил проведение выборов вместе с референдумом по соглашению о мире

Зеленский: выборы могут пройти вместе с референдумом по мирному соглашению

Выборы на Украине могут состояться одновременно с референдумом по мирному соглашению. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, пишет «РБК-Украина».

По его словам, украинские власти могут внести мирное соглашение на ратификацию парламента или организовать референдум для его одобрения.

«Украина может решить провести выборы одновременно с референдумом», — подчеркнул Зеленский.

14 декабря украинский лидер сообщил, что готов провести выборы в стране. Но, как он сказал, голосование может состояться только при условии обеспечения безопасности.

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря обратил внимание, что на российской территории проживают 5–10 млн украинцев. Они должны иметь право проголосовать на выборах, добавил глава государства. Также он отметил, что Москва «готова подумать» над обеспечением безопасности на время выборов и об отказе от ударов вглубь украинской территории в день голосования.

Комментируя слова российского лидера, Зеленский заявил, что на утраченных территориях выборы проводиться не будут.

Ранее в Верховной раде назвали условия для проведения выборов на Украине.