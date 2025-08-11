На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Чечни назвал свои представления об успехе

Кадыров заявил, что успешен тот, кто не тратит время на попытки угодить другим
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Успешный человек не тратит время на попытки угодить другим. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, не нужно следовать чужим словам и мнениям и стремиться соответствовать чьим-либо ожиданиям. Истинная ценность жизни заключается в том, чтобы идти своим путём, заниматься тем, что действительно важно, постепенно превращая задуманное в реальность.

5 августа Кадыров заявил, что здоров на фоне слухов об ухудшении своего состояния.

До этого глава Чечни на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал снимок после слухов о своей госпитализации в Турции. На фото можно увидеть, что Кадыров находится вовсе не в больничной палате. На фотографии он вместе с сыном Ахматом, который занимает пост министра спорта Чечни, играл в шахматы.

Ранее Кадыров проиграл в бильярд секретарю Совбеза Чечни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами