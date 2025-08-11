Глава Чечни назвал свои представления об успехе

Кадыров заявил, что успешен тот, кто не тратит время на попытки угодить другим

Успешный человек не тратит время на попытки угодить другим. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, не нужно следовать чужим словам и мнениям и стремиться соответствовать чьим-либо ожиданиям. Истинная ценность жизни заключается в том, чтобы идти своим путём, заниматься тем, что действительно важно, постепенно превращая задуманное в реальность.

5 августа Кадыров заявил, что здоров на фоне слухов об ухудшении своего состояния.

До этого глава Чечни на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал снимок после слухов о своей госпитализации в Турции. На фото можно увидеть, что Кадыров находится вовсе не в больничной палате. На фотографии он вместе с сыном Ахматом, который занимает пост министра спорта Чечни, играл в шахматы.

Ранее Кадыров проиграл в бильярд секретарю Совбеза Чечни.