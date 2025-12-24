Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые искренние поздравления по случаю Дня рождения», — говорится в письме.
Российский лидер отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, сегодня страна укрепляет свои позиции на международной арене.
Путин также заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном основываются на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Политик выразил уверенность, что эти отношения продолжат развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества.
В заключение президент России пожелал азербайджанскому коллеге здоровья, благополучия и успехов.
Ильхам Алиев — четвертый президент Республики Азербайджан, сын третьего президента страны Гейдара Алиева. Он пять раз побеждал на выборах главы государства. 24 декабря ему исполнилось 64 года.
Ранее в Кремле дали оценку встрече Путина и Алиева.