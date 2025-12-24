На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Путин поздравил Алиева с днем рождения
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые искренние поздравления по случаю Дня рождения», — говорится в письме.

Российский лидер отметил, что под руководством Алиева Азербайджан добился общепризнанных успехов в социальной и экономической областях, сегодня страна укрепляет свои позиции на международной арене.

Путин также заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном основываются на традициях дружбы, добрососедства и взаимного уважения. Политик выразил уверенность, что эти отношения продолжат развиваться в духе стратегического партнерства и союзничества.

В заключение президент России пожелал азербайджанскому коллеге здоровья, благополучия и успехов.

Ильхам Алиев — четвертый президент Республики Азербайджан, сын третьего президента страны Гейдара Алиева. Он пять раз побеждал на выборах главы государства. 24 декабря ему исполнилось 64 года.

Ранее в Кремле дали оценку встрече Путина и Алиева.

