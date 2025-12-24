Путин рассказал о готовности миллионов людей объединяться вокруг общих целей России

Общество РФ, миллионы людей показывают единение вокруг больших целей, в этом заключается залог великих свершений, которые ждут страну впереди. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Впереди большая работа, большие свершения, много хорошего. Уверен, все эти ожидания обязательно сбудутся, — сказал глава государства.

Он выделил «готовность миллионов людей объединяться вокруг общих целей и добиваться результатов «на производстве и в ратных делах», в сельском хозяйстве, науке, культуре и просвещении.

24 декабря правительство Красноярского края сообщило, что 11-летняя девочка Маша из региона получила в качестве новогоднего подарка от президента России щенка мопса. Девочка из поселка Ойский втайне от родителей отправила письмо на адрес приемной главы государства в Москве, попросив собаку. Школьница пообещала заботиться о животном, выгуливать и дрессировать.

Ранее Путин назвал Захарову «голосом российской дипломатии».