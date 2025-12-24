На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин охарактеризовал Захарову тремя словами

Путин, поздравляя Захарову с юбилеем, назвал ее голосом российской дипломатии
РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал официального представителя МИД РФ Марию Захарову «голосом российской дипломатии». Об этом он сказал во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, пишет РИА Новости.

«Давайте вместе поздравим с юбилеем... голос нашей дипломатии Марию Владимировну Захарову, поздравляем вас», — заявил глава государства.

24 декабря Мария Захарова отмечает 50-летний юбилей.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин направил Захаровой поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения. Песков подчеркнул, что Кремль присоединился к поздравлениям российского лидера.

В телеграмме президент отметил вклад официального представителя МИД России в решение ответственных задач дипломатии, а также «умение ярко вести острую полемику». Путин пожелал юбилярше крепкого здоровья и всего самого доброго.

Позже Захарова во время беседы с журналистами заявила, что узнала о поздравительной телеграмме от Владимира Путина из СМИ. Кроме того, она назвала удивительным совпадением то, что ее пригласили на награждение в Кремль в день рождения.

Ранее Захарова начала праздновать свой юбилей необычным способом.

