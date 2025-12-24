Путин охарактеризовал Захарову тремя словами

Президент России Владимир Путин назвал официального представителя МИД РФ Марию Захарову «голосом российской дипломатии». Об этом он сказал во время церемонии вручения государственных наград в Кремле, пишет РИА Новости.

«Давайте вместе поздравим с юбилеем... голос нашей дипломатии Марию Владимировну Захарову, поздравляем вас», — заявил глава государства.

24 декабря Мария Захарова отмечает 50-летний юбилей.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин направил Захаровой поздравительную телеграмму по случаю ее дня рождения. Песков подчеркнул, что Кремль присоединился к поздравлениям российского лидера.

В телеграмме президент отметил вклад официального представителя МИД России в решение ответственных задач дипломатии, а также «умение ярко вести острую полемику». Путин пожелал юбилярше крепкого здоровья и всего самого доброго.

Позже Захарова во время беседы с журналистами заявила, что узнала о поздравительной телеграмме от Владимира Путина из СМИ. Кроме того, она назвала удивительным совпадением то, что ее пригласили на награждение в Кремль в день рождения.

Ранее Захарова начала праздновать свой юбилей необычным способом.