Путин подарил девочке из Красноярского края щенка

Девочка из Красноярского края получила в подарок от президента РФ щенка мопса

11-летняя девочка Маша из Красноярского края получила в качестве новогоднего подарка от президента России Владимира Путина щенка мопса. Об этом сообщило правительство региона.

«Маша из поселка Ойский Ермаковского округа втайне от родителей отправила письмо на адрес приемной главы государства в Москве. В нем она рассказала, что очень любит собак и мечтает о своей», — отметили в правительстве.

Там уточнили, что новогодний подарок от Путина – это маленький мопс. Девочка уже назвала его Голди. Передал школьнице щенка глава Ермаковского округа Роман Куйчик.

В ответ ребенок пообещал заботиться о животном, выгуливать и дрессировать.

«Это была моя давняя мечта. Спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он ее исполнил», — сказала Маша.

До этого 5-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тимур Рясной, чью заветную мечту воплотил в жизнь президент РФ Владимир Путин отправил новогодний подарок главе государства — поделку, сделанную своими руками.

В ходе подготовки к ежегодной большой пресс-конференции и прямой линии Путин нашел время, чтобы позвонить Тимуру, оставившему свое желание на «Елке желаний». Мальчик провел день в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России на Поклонной горе. Ему организовали экскурсию по музею ГАИ, ознакомили с работой автоинспектора и показали оснащение патрульной машины ДПС.

Ранее Лукашенко привез Путину обещанный подарок.